مدرب منتخب الإمارات زلاتكو: ماذا فعلنا؟ فزنا بمباراتين فقط

أكد مدرب منتخب الإمارات، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن بلوغ نصف نهائي «خليجي 27» يمثل الهدف الأول الذي وضعه مع لاعبيه، مشدداً في الوقت نفسه على أن المنتخب «لم يفعل شيئاً بعد»، رغم فوزه في مباراتيه وحفاظه على نظافة شباكه.

وقال زلاتكو في تصريحات صحافية بعد الفوز على البحرين 3-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات، الأحد: «حققنا الهدف الأول، نعم، لكن علينا الآن أن نواصل العمل. حتى الآن لم نفعل شيئاً، ماذا فعلنا؟ فزنا بمباراتين فقط، فإذا خسرنا في نصف النهائي، فلن يكون هناك شيء. أريد من فريقي أن يطور أداءه وأن يلعب بصورة أفضل».

وأبدى المدرب الكرواتي ارتياحه للمستوى الذي ظهر به المنتخب، وقال: «أنا سعيد بأدائنا وبالمباراة، خصوصاً بعقلية اللاعبين. الجميع قدم أفضل ما لديه وحاول أن يقوم بأفضل ما يستطيع، سواء من شارك أو بقي على مقاعد البدلاء أو كان خارج القائمة. نحن نبدو كفريق جيد، وهذه هي النقطة الأولى بالنسبة لي».

وأشار إلى أن البداية التي حققها المنتخب تتجاوز النتائج، موضحاً: «أول مباراتين حققنا فيهما الفوز وحافظنا على نظافة شباكنا، وهذا أمر مهم. قلت إننا لم نفعل شيئاً بعد، لكننا بدأنا في بناء الفريق، وعلينا أن نواصل خطوة بخطوة».

ووجه داليتش رسالة إلى لاعبيه بضرورة عدم المبالغة في الاحتفال بالتأهل، وقال: «أريد أن أقول للاعبي فريقي: لا تفكروا الآن بأننا حققنا شيئاً رائعاً وأننا أصبحنا أفضل فريق. علينا أن نسير خطوة بخطوة، ونحتاج إلى الوقت».

وفي ما يتعلق بتألق المهاجم بالا، أكد زلاتكو أهمية ظهوره مجدداً مع المنتخب، وقال: «عودة بالا مهمة بالنسبة لنا. كنا قد خططنا لأن يشارك لمدة 20 أو 30 دقيقة، وقد شارك وسجل هدفاً، لقد أظهر مجدداً أنه لاعب رائع».

وأوضح أن الجهاز الفني عمل خلال الفترة الماضية على تجهيز اللاعب بعد الإصابة، وقال: «كان مصاباً، لكنه مع جهازي والناس الذين يعملون معه تحسن كثيراً، والآن أصبح جاهزاً».

وفي المقابل، كشف زلاتكو عن قلقه بشأن إصابة يوري سيزار، الذي خرج خلال المباراة، وقال: «يوري لديه إصابة أو مشكلة، ولست متأكداً مما ستكون عليه حالته. سنفحصه غداً، والجهاز الطبي سيبذل قصارى جهده حتى يكون يوري جاهزاً، لكنني لست متأكداً».

وأضاف: «علينا إجراء الفحوص الطبية والتأكد من كل شيء. إذا كان يوري خارج المباراة المقبلة، فستكون مشكلة كبيرة جداً بالنسبة لنا».

وعن الانطباع الأول للجهاز الطبي وإمكانية غياب اللاعب عن نصف النهائي، قال داليتش: «ربما يكون خارج المباراة المقبلة. غداً سنجري الفحوص الطبية ونتأكد من كل شيء. أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة، وبالتأكيد أتمنى أن يكون جاهزاً للمباراة المقبلة. سنرى».