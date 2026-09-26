علي مدن: الإمارات اختبار صعب للبحرين ولا مجال للتفريط في النقاط الثلاث

أكد قائد المنتخب البحريني علي مدن أن مواجهة الإمارات المقبلة باتت «لا تحتمل القسمة على اثنين»، مشدداً على أن منتخب بلاده مطالب بتحقيق الفوز من أجل الإبقاء على حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج.

وقال مدن في تصريحات صحافية إن الخسارة أمام قطر بهدفين دون رد كانت «مخيبة»، خصوصاً أن المنتخب البحريني حصل على عدد من الفرص التي كان بإمكانه استغلالها لتحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل، مشيراً إلى أن النتيجة لم تعكس، من وجهة نظره، ما قدمه الفريق خلال فترات من المباراة.

وأضاف: «الخسارة أمام قطر لم تكن النتيجة التي كنا نبحث عنها، وهي بالتأكيد مخيبة بالنسبة لنا، لأننا دخلنا المباراة بهدف تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث. أتيحت لنا فرص كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة، وكان بإمكاننا التسجيل والخروج بنتيجة أفضل، لكننا لم نوفق في استغلالها بالشكل المطلوب».

وتابع: «الآن علينا أن نغلق صفحة مباراة قطر ونركز بشكل كامل على المواجهة المقبلة أمام الإمارات، المباراة أصبحت لا تحتمل القسمة على اثنين بالنسبة لنا، لأننا نحتاج إلى الفوز للحفاظ على حظوظنا في التأهل إلى الدور نصف النهائي، وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونعرف أن التعويض لن يكون سهلاً، لكننا سنتمسك بفرصتنا حتى النهاية».

وحذر قائد المنتخب البحريني من صعوبة المواجهة أمام الإمارات، لافتاً إلى المستوى القوي الذي ظهر به «الأبيض» في مباراته الأولى أمام اليمن، والتي انتهت بفوزه بأربعة أهداف دون رد.

وقال: «مواجهة الإمارات لن تكون سهلة على الإطلاق، شاهدنا مباراتهم أمام اليمن وقدموا مستوى قوياً، وتمكنوا من تسجيل أربعة أهداف، وهذا يؤكد أن أمامنا منافساً قوياً يمتلك عناصر مميزة وقدرات هجومية واضحة. لذلك يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز وأن نتعامل مع المباراة بكل جدية منذ الدقيقة الأولى».

وأكد مدن أن المنتخب البحريني سيدخل المباراة بحثاً عن الفوز، وقال: «نعرف أن المهمة صعبة، لكننا نملك الثقة في أنفسنا وفي قدرات زملائنا، سنقدم أقصى ما لدينا داخل الملعب، وسنقاتل من أجل تحقيق النتيجة التي تبقي على حظوظنا في البطولة ».

وختم قائلاً: «نحتاج إلى أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى، وأن نتعامل مع الفرص التي ستتاح لنا بالشكل الصحيح، اللاعبون يدركون أهمية المباراة، والجميع مطالب بتقديم أقصى طاقاته من أجل المنتخب، ونتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا».