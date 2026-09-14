حارس العين خالد عيسى لـ«الإمارات اليوم»: مواجهاتي أمام رونالدو وميسي محطات لا تتكرر

أكد قائد فريق العين، الدولي خالد عيسى، أن مواجهة نجوم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي تمثل محطات استثنائية في مسيرة أي لاعب كرة قدم، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الفرص والتعامل معها بأقصى درجات التركيز والإيجابية.

ويدشن العين مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم باختبار من العيار الثقيل أمام ضيفه النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وقال خالد عيسى، خلال المؤتمر الصحافي، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول استمتاعه بكونه الحارس الإماراتي الوحيد الذي سبق له مواجهة الأسطورتين رونالدو وميسي: «عمر لاعب كرة القدم يمتد من 10 إلى 15 سنة، وقد يصل عند بعض اللاعبين إلى 19 سنة إذا لم يتعرضوا للإصابات. وخلال هذه المسيرة، هناك محطات ومباريات تترك أثراً في نفس اللاعب والإعلام والجمهور لسنوات طويلة».

وأضاف: «كلاعب كرة قدم، سواء كانت المباراة صغيرة أو كبيرة، يجب أن تعطي أقصى ما لديك، لأنها وظيفتك حتى تتوقف عن اللعب، وفي مثل هذه البطولات والمباريات، يجب أن تعطي 200%، لأن الأنظار تكون مسلطة عليك، وهذه المواجهات قد تترك أثراً يمتد إلى 20 سنة أو أكثر بعد الاعتزال، وربما لا تتكرر».

وتابع: «قد لا أواجه رونالدو مجدداً، وهناك لاعبون كانوا يتمنون مواجهة رونالدو وميسي، لذلك يجب أن نقتنص هذه الفرص، وأن ندخل المباراة بكامل تركيزنا وإيجابيتنا، مع الالتزام بتوجيهات المدرب».

وشدد قائد العين على أن تقديم مباراة كبيرة لا يعتمد على لاعب واحد، قائلاً: «ليس خالد عيسى وحده القادر على تقديم مباراة كبيرة، بل الفريق بأكمله، وعلينا أن نعمل معاً ونقدم أفضل ما لدينا».

وكان خالد عيسى قد وقف حارساً لمرمى المنتخب الوطني خلال المباراة الودية التي جمعته بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، قبل انطلاق مشوار الأخير في كأس العالم 2022 في قطر، التي توج «التانغو» بلقبها.