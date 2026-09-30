علي صالح: المنتخب حافظ على أسلوب اللعب رغم التغييرات

أكد مهاجم المنتخب الوطني، علي صالح، الحائز جائزة أفضل لاعب في مباراة قطر، أن «الأبيض» حافظ على أسلوبه رغم التغييرات التي أجراها المدرب زلاتكو داليتش على التشكيلة الأساسية، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين حصلوا على فرصة المشاركة أثبتوا جاهزيتهم وقدموا المستوى المطلوب.

وقال علي صالح في تصريحات صحافية عقب المباراة إن «الأبيض» دخل اللقاء بحثاً عن الفوز، رغم التغييرات التي شهدتها التشكيلة: «لم يغير المدرب شيئاً، نفس الأسلوب، حاولنا أن نسجل ولعبنا للفوز بالتأكيد، لكن الحمد لله على النقطة».

وأشاد مهاجم «الأبيض» بالمستوى الذي قدمه زملاؤه، مؤكداً قدرة المنتخب على مواصلة الأداء بالمستوى نفسه خلال المرحلة المقبلة، وقال: «قدمنا مباراة كبيرة، وسنعمل على الاستمرار على المستوى نفسه».

وكان «الأبيض» قد تعادل مع قطر، ليحافظ على صدارة المجموعة برصيد 7 وينهي دور المجموعات دون خسارة، فيما تتجه أنظار المنتخب الآن إلى الدور نصف النهائي، حيث يسعى إلى مواصلة مشواره في البطولة بالمستوى نفسه في مواجهة منافسه عمان.