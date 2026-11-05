وليد عبيد: التوازن الدفاعي والهجومي والذهني مفتاح حتا لعبور خورفكان

أكد مدرب فريق حتا، وليد عبيد، جاهزية فريقه لمواجهة خورفكان الساعة 19:30 من مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة أمام منافس يمتلك إمكانات جيدة وخبرة كبيرة في المسابقة، رغم تشابه الظروف التي يمر بها الفريقان.

وقال عبيد، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، إن خورفكان يُعد من الفرق القوية في دوري المحترفين خلال السنوات الأخيرة، ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرة، إلى جانب مهاجم يتمتع بإمكانات فنية عالية، ما يفرض على حتا التعامل مع المباراة بتركيز وانضباط طوال دقائقها.

وأضاف: «الفوز الذي حققناه في كأس رئيس الدولة على حساب يونايتد منح اللاعبين دفعة معنوية وثقة أكبر، ونتطلع إلى استثمار هذه الحالة الإيجابية لمواصلة النتائج الجيدة وحصد النقاط الثلاث، بما يساعدنا على تحسين موقعنا في جدول الترتيب».

وأشار مدرب حتا إلى أن التحضيرات للمباراة ركزت على معالجة بعض الجوانب الفنية وتعزيز التماسك الدفاعي، إلى جانب الاهتمام بالمواجهات الفردية والتحولات الهجومية والدفاعية، مؤكداً أن الجهاز الفني أولى اهتماماً خاصاً بالجانب الذهني، لا سيما كيفية التعامل مع الدقائق الأخيرة التي قد تحسم نتيجة المواجهة.

وتابع: «نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الواجبات الدفاعية والهجومية، مع التركيز على استغلال الفرص التي تتاح لنا أمام المرمى، لأن مثل هذه المباريات تتطلب أعلى درجات التركيز، وإهدار الفرص قد يكلف الفريق الكثير ويؤثر في النتيجة».

واختتم وليد عبيد تصريحاته بتوجيه رسالة إلى جماهير حتا، قائلاً: «نعد جماهيرنا بأن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم من جهد وعطاء، خصوصاً أننا نخوض المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، وندرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية تسعد أنصار الإعصار وتمنح الفريق دفعة جديدة في مشواره بالدوري».