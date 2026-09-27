دراغان: لا يجب أن نرتكب الأخطاء أمام «الأبيض»

أكد مدرب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش، أن مواجهة الإمارات مهمة لـ«الأحمر»، مشدداً على أن الفريق سيركز على عدم ارتكاب الأخطاء أمام لاعبي «الأبيض» في الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحافي إن الجهاز الفني واللاعبين يدركون الأخطاء التي ارتكبوها في المباراة الأولى أمام قطر، مشيراً إلى أن العمل يتركز على تصحيحها قبل مواجهة الإمارات، موضحاً: «نعرف نوعية الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، وسنعمل على تصحيحها. لعبنا بشكل بطيء بعض الشيء، ونحتاج إلى أن نكون أسرع، كما يجب أن نحافظ على تركيزنا لأكثر من 90 دقيقة، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها».

وأضاف: «علينا ألا نمنح الإمارات أي فرصة لارتكاب أخطاء من جانبنا كما حدث في مباراة قطر، لأننا إذا شاهدنا تلك المباراة بصدق، فإنها كانت تستحق التعادل على الأقل، لكننا ارتكبنا خطأً غير معتاد بالنسبة لنا، وهذه هي كرة القدم، وهذا يحدث».

وأشاد مدرب البحرين بالمنتخب الإماراتي ومدربه، وقال: «الإمارات لديها منتخب قوي ومدرب كبير زلاتكو داليتش، وأعتقد أن المدرب الموجود معهم هو الأفضل بين المدربين المشاركين في البطولة حتى الآن. أهنئ الإمارات على التعاقد مع مدرب بهذه القيمة، فقد حقق المركزين الثاني والثالث في العالم، ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من الحديث عن إنجازاته».

وتابع: «سنحاول أن نلعب بأسلوبنا. وعندما شاهدت الإمارات أمام اليمن، لم أرَ الجانب الدفاعي للإمارات، لأنه لم يظهر لنا كثيراً، وكان الفريق دائماً في حالة هجوم».