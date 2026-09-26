دراغان: لا يجب أن نرتكب الأخطاء أمام لاعبي منتخب الإمارات

أكد مدرب البحرين، الكرواتي دراغان تالاييتش أن مواجهة الإمارات مهمة لـ «الأحمر»، مشدداً على أن الفريق سيركز على عدم ارتكاب الأخطاء أمام لاعبي «الأبيض» في الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج.

وقال تالاييتش في مؤتمر صحافي إن الجهاز الفني واللاعبين يدركون الأخطاء التي ارتكبوها في المباراة الأولى أمام قطر، مشيراً إلى أن العمل يتركز على تصحيحها قبل مواجهة الإمارات، موضحاً: «نعرف نوعية الأخطاء التي ارتكبناها في المباراة الأولى، وسنعمل على تصحيحها. لعبنا بشكل بطيء بعض الشيء، ونحتاج إلى أن نكون أسرع، كما يجب أن نحافظ على تركيزنا لأكثر من 90 دقيقة، منذ بداية المباراة وحتى نهايتها».

وأضاف: «علينا ألا نمنح الإمارات أي فرصة لارتكاب أخطاء من جانبنا كما حدث في مباراة قطر، لأننا إذا شاهدنا تلك المباراة بصدق، فإنها كانت تستحق التعادل على الأقل، لكننا ارتكبنا خطأً غير معتاد بالنسبة لنا، وهذه هي كرة القدم، وهذا يحدث».

وأشاد مدرب البحرين بالمنتخب الإماراتي ومدربه، وقال: «الإمارات لديها منتخب قوي ومدرب كبير زلاتكو داليتش، وأعتقد أن المدرب الموجود معهم هو الأفضل بين المدربين المشاركين في البطولة حتى الآن. أهنئ الإمارات على التعاقد مع مدرب بهذه القيمة، فقد حقق المركزين الثاني والثالث في العالم، ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من الحديث عن إنجازاته».

وتابع: «لكن مباراة الفريقين ستكون مختلفة، وسنحاول أن نلعب بأسلوبنا. عندما شاهدت الإمارات أمام اليمن، قدمت مباراة جميلة جداً، لكنني لم أر الجانب الدفاعي للفريق، لأنه لم يظهر لنا كثيراً، وكان دائماً في حالة هجوم. سنرى عندما يبدأ لاعبي فريقي في اللعب كيف سيكون الجانب الدفاعي للإمارات».

وأكد تالاييتش أن وضع المنتخب الإماراتي أفضل من البحرين من ناحية النقاط بعد الجولة الأولى، لكنه شدد على أن الضغط سيكون حاضراً على الفريقين، وقال: «مع كامل احترامي للإمارات، فإن وضعها حالياً أفضل منا لأنها فازت في المباراة الأولى، لكنها أيضاً تحت الضغط، لأنها إذا أرادت التأهل إلى نصف النهائي فعليها الفوز».