جاردين: شباب الأهلي افتقد الفاعلية أمام النصر.. وأشعر بالإحباط

أعرب مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، عن إحباطه بعد التعادل مع النصر 1-1، أول من أمس، في الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين، مؤكداً أن فريقه كان يسعى إلى حصد النقاط الثلاث، لكنه افتقد الفاعلية في استغلال الفرص أمام المرمى.

وكان النصر تقدم مبكراً عن طريق أدين هروستيتش في الدقيقة 11، ونجح في الحفاظ على تقدمه رغم استحواذ شباب الأهلي وضغطه بحثاً عن التعادل، قبل أن يدرك ماتيوس دياس ليما التعادل في الدقيقة 95 من تمريرة الوافد الجديد البرازيلي جوان فينيسيوس بيزيرا، الذي وضع بصمته في ظهوره الأول مع شباب الأهلي.

ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لشباب الأهلي.

وقال جاردين لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، وكنا نسعى إلى حصد النقاط الثلاث، لذلك نخرج بشعور كبير من الإحباط. واجهنا منافساً يمتلك إمكانات جيدة، وكنا نعلم أن المباراة لن تكون سهلة».

وأضاف: «ازدادت صعوبة المباراة خلال مجرياتها، لكن يجب الإشادة بعطاء اللاعبين وقتالهم حتى النهاية وعدم الاستسلام. أعتقد أن التعادل كافأ هذا الإصرار والجهد الذي بذله الجميع».

وتابع: «في النهاية تقاسمنا النقاط، وفي الوقت نفسه لم نسمح للمنافس بالحصول على النقاط الثلاث، وربما تكون هذه النقطة مهمة بالنسبة لنا في حسابات الترتيب خلال المراحل المقبلة».

وعن إهدار الفرص والفاعلية الهجومية، قال جاردين: «الفاعلية أمام المرمى أمر يتم التدريب عليه وتطويره، لكنها ترتبط أيضاً بثقة اللاعبين بأنفسهم، وبالجودة في اللمسة الأخيرة. في الوقت الحالي نحتاج إلى رفع مستوى الثقة لدى كل لاعب، خصوصاً المهاجمين، وكذلك الفريق ككل».

وأضاف: «نمر بفترة صعبة في ما يتعلق بالفاعلية والثقة أمام المرمى، لكن المجموعة لديها رغبة كبيرة في مساعدة بعضها بعضاً. سنواصل العمل معاً للخروج من هذه المرحلة، وأنا واثق بأننا سنرى اللاعبين في مستوى أفضل خلال الفترة المقبلة».

محمد عبدالباسط: كنا قريبين من الفوز على شباب الأهلي

وصف لاعب النصر محمد عبدالباسط التعادل أمام شباب الأهلي 1-1 بالنتيجة الإيجابية، مؤكداً أن «العميد» كان قريباً من العودة بالنقاط الثلاث، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ضمن الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين.

وقال محمد عبدالباسط لـ«الإمارات اليوم»: «ربما لم يحالفنا الحظ في الدقائق الأخيرة، لكن أشكر اللاعبين على اجتهادهم طوال 95 دقيقة وتقديم مباراة كبيرة. شباب الأهلي فريق صعب وكبير حتى في ظل النقص العددي، وكنا نتمنى الحصول على النقاط الثلاث، لكن النقطة من ملعب شباب الأهلي تعتبر إيجابية».

وأشار عبدالباسط إلى أن النصر امتلك فرصاً لحسم المباراة، خصوصاً مع اندفاع شباب الأهلي في الشوط الثاني وظهور مساحات في مناطقه، وقال: «وصلنا أكثر من مرة إلى الثلث الأخير، واللاعبون اجتهدوا ولم يبخلوا بأي جهد، لكن لم يحالفنا التوفيق في اللمسة الأخيرة. كنا نتمنى أن تكون النهاية أفضل، لكن هذه كرة القدم».

وعن حصوله على فرصة أكبر للمشاركة مع النصر خلال الفترة الحالية، أكد عبدالباسط أنه يسعى إلى استثمار ثقة الجهاز الفني والعودة تدريجياً إلى أفضل مستوياته، وقال: «أجتهد دائماً سواء في التدريبات أو المباريات. أشكر المدرب على منحي الفرصة، وسأعمل خطوة بخطوة حتى أعود إلى أفضل مستوى وأقدم الأفضل مع الفريق».