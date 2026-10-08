«جواز السفر» وراء غياب جياكوماكيس عن العين أمام كلباء

علمت «الإمارات اليوم» السبب وراء غياب مهاجم العين، اليوناني جورجيوس جياكوماكيس، عن مواجهة كلباء، ضمن الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، في مباراة افتقد فيها «الزعيم» أحد خياراته الهجومية المهمة، واكتفى بالتعادل 2-2 على استاد هزاع بن زايد.

وتبين أن جياكوماكيس سافر إلى اليونان لإنهاء إجراءات تجديد جواز سفره، تمهيداً للحاق ببعثة العين التي تتوجه، السبت، إلى العراق لمواجهة القوة الجوية، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي الخطوة لضمان استكمال الوثائق المطلوبة لدخول الأراضي العراقية، على أن يعود المهاجم اليوناني إلى الفريق بعد إتمام الإجراءات، استعداداً للمواجهة القارية.

ويحتاج العين إلى جميع خياراته خلال المرحلة المقبلة، في ظل ازدحام برنامجه بالمنافسات المحلية والقارية، بعدما منح المدرب فلاديمير إيفيتش عدداً من اللاعبين فرصة المشاركة أمام كلباء لتقييم جاهزيتهم وقدرتهم على مساعدة الفريق.