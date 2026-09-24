مدافع الكويت عبدالعزيز مهران: مواجهة السعودية كانت متكافئة بنسبة 50% لكل فريق

أعرب مدافع المنتخب الكويتي عبدالعزيز مهران عن حزنه لخسارتهم أمام السعودية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وقال مهران، في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن «الأزرق» قدم مواجهة جيدة أمام السعودية، مؤكداً أن الخطأ الذي أسفر عن هدف اللقاء يظل جزءاً من طبيعة كرة القدم.

وأضاف: «أبارك للمنتخب السعودي وجماهيره. كانت المباراة متكافئة بنسبة 50% لكل فريق، ولم نرتكب خطأً فادحاً، لكن كرة القدم تحسمها أحياناً تفاصيل بسيطة؛ فقد استغل المنافس فرصة واحدة ونجح في تسجيل الهدف».

وتابع: «هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة، والحمد لله على كل حال. كنا نرغب في إسعاد جماهيرنا، لكن الحظ لم يحالفنا. ما زلنا في بداية البطولة، وتتبقى لنا مباراتان، وسنسعى إلى التعويض والعودة بصورة أفضل».