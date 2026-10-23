بعقلية العبدولي وقفاز الظنحاني وهدف عوض الله.. بني ياس يُعلن «النصر» ويحجز بطاقة الكأس

خطف بني ياس بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما أسقط مضيفه النصر بهدف دون مقابل بعد التمديد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات دور الـ16، ليحسم «السماوي» العبور في مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي وشهدت إلغاء هدفين بداعي التسلل.

ويدين بني ياس بالفضل إلى لاعبه البديل محمد عوض الله، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 104، مع نهاية الشوط الإضافي الأول، بعدما توغل بمهارة داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع فريقه في المقدمة، ويجنبه الاحتكام إلى ركلات الترجيح، في مباراة قادها مدرب بني ياس المواطن حسن العبدولي ببراعة وتألق فيها الحارس فهد الظنحاني.

وفرض النصر أفضلية نسبية على فترات من الوقت الأصلي، وصنع عدداً من الفرص التي هددت مرمى الضيوف، إلا أن حارس بني ياس فهد الظنحاني تألق في التصدي لست فرص محققة، محافظاً على نظافة شباكه، ومبقياً فريقه في أجواء المواجهة حتى جاءت لحظة الحسم.

وكان النصر قد اعتقد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق رامون ميريز، لكن الهدف أُلغي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي أكدت وجود حالة تسلل.

وتكرر المشهد في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عندما سجل البديل بوراك إنسي هدفاً لبني ياس في الدقيقة 90+2، قبل أن يُلغى بداعي التسلل بعد مراجعة الإعادة التلفزيونية، لتتواصل المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

وتبادل الفريقان المحاولات خلال الوقت الإضافي بحثاً عن هدف ينهي المواجهة، قبل أن ينجح عوض الله في استثمار مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، مسجلاً هدف التأهل في الدقيقة 104، ليمنح بني ياس بطاقة العبور إلى ربع النهائي، ويُنهي مشوار النصر في البطولة.