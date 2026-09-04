بعد استعراض كروي.. الوصل يمطر شباك خورفكان بأربعة أهداف

استعاد الوصل توازنه سريعاً بعد خسارته أمام شباب الأهلي في «ديربي دبي»، ووجه رسالة قوية إلى العين قبل القمة المرتقبة بينهما، بعدما أمطر شباك ضيفه خورفكان بخمسة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم، على استاد زعبيل، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقدّم «الإمبراطور» ردة فعل مثالية أمام جماهيره، محولاً خسارة الديربي إلى دافع لاستعادة نغمة الانتصارات، ليحقق فوزه الثالث في المسابقة، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، مؤكداً حضوره في سباق المقدمة.

وتكتسب خماسية الوصل أهمية خاصة كونها جاءت قبل المواجهة المنتظرة أمام العين في الجولة الخامسة، إذ يحل «الإمبراطور» ضيفاً على «الزعيم»، الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل القمة.

وحسم الوصل الشوط الأول بأفضلية واضحة، بعدما افتتح سياكا سيديبي التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف نيكولاس خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليضع أصحاب الأرض أنفسهم في موقف مريح قبل الاستراحة.

وحاول خورفكان العودة إلى أجواء المباراة، ونجح جونيور فليمنغز في تقليص الفارق في الدقيقة 51، لكن الوصل رد سريعاً عبر بيدرو مالهيرو في الدقيقة 61، قبل أن تزيد مهمة الضيوف صعوبة بعدما سجل كرم نقاش هدفاً عكسياً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76.

وعاد فليمنغز ليوقع على هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه خورفكان في الدقيقة 88، غير أن رد أصحاب الأرض جاء سريعاً، بعدما اختتم ريناتو جونيور مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 90+2.

وبهذه الخسارة، تلقى خورفكان الهزيمة الثالثة في أربع جولات، مقابل فوز وحيد، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط، ويواصل البحث عن استعادة توازنه في الجولات المقبلة.