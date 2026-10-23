الحل الفردي" ينقذ الوحدة من فخ الفجيرة ويقوده إلى ربع نهائي الكأس"

احتاج الوحدة إلى لمسة فردية من لاعب وسطه السلوفيني آدم تشيرين لفك شفرة مضيفه الفجيرة، وانتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما ظل التعادل مسيطراً على المواجهة حتى الدقيقة 80، التي شهدت تسجيل هدف الفوز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، أنهت سلسلة طويلة من الفرص الضائعة، وجنّبت «العنابي» الدخول في حسابات معقدة أمام منافس تمسك بحظوظه حتى الدقائق الأخيرة.

ودخل الوحدة المواجهة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد الفجيرة بطموح مواصلة الطريق نحو اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2017، لكنه واجه مقاومة من الفجيرة، الذي استند إلى حافز استغلال عاملي الأرض والجمهور، ورغبته في تمديد مغامرته في البطولة، بعدما حجز مقعده في دور الـ16 عبر التصفيات التي أُقيمت بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

ومع توالي دقائق المباراة، اصطدم الوحدة بصعوبة ترجمة الفرص التي صنعها إلى أهداف، لتبقى النتيجة معلقة رغم محاولاته الوصول إلى الشباك.

وجاءت لحظة الحسم عبر آدم تشيرين، الذي لجأ إلى الحل الفردي في الدقيقة 80، عندما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، ليكسر حالة التعادل ويمنح الوحدة هدفاً ثميناً في توقيت حاسم.

ومنح هدف تشيرين الوحدة أفضلية حافظ عليها حتى النهاية، ليعبر إلى ربع النهائي ويواصل المنافسة على اللقب، بعدما تجاوز اختباراً لم يُحسم إلا في الدقائق العشر الأخيرة.