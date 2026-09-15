تنبيه من العين قبل قمة «نصر رونالدو».. هذه المخالفة قد تعطل دخولك

وجّه نادي العين تنبيهاً إلى الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي، بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشر الحساب الرسمي للاتصال الجماهيري والمجتمعي التابع لنادي العين على منصة «إكس» تنبيهاً للجماهير، أكد فيه عدم السماح بارتداء قمصان أو شعارات الفرق الأخرى في المدرجات المخصصة لجماهير «الزعيم».

وقال النادي في التنبيه: «حرصاً على تنظيم المدرجات، نود التنويه بعدم السماح بارتداء قمصان أو شعارات الفرق الأخرى في المدرجات المخصصة لجماهير الفريق».

وطالب النادي الجماهير بالالتزام بالمناطق المخصصة والتعليمات التنظيمية، موضحاً أن ذلك يأتي «لضمان سهولة الدخول وتجنب أي إشكاليات عند البوابات».

ويأتي التنبيه للجماهير قبل القمة الخليجية الآسيوية التي تحظى باهتمام جماهيري واسع، خصوصاً مع حضور رونالدو، فيما يسعى العين إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري أمام أحد أبرز أندية البطولة.