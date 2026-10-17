93 توقفاً في قمة شباب الأهلي والعين.. واللعب الفعلي لم يتجاوز 59 دقيقة

بلغ زمن اللعب الفعلي في قمة شباب الأهلي والعين ضمن الجولة السادسة لدوري المحترفين لكرة القدم 59 دقيقة و9 ثوانٍ، من إجمالي 101 دقيقة و5 ثوانٍ، فيما شهدت المباراة 93 توقفاً، ولم تتجاوز أطول فترة لعب متواصلة دقيقتين و58 ثانية، في أرقام تعكس تقطع إيقاع المواجهة رغم ما شهدته من تنافس.

ويُقصد بزمن اللعب الفعلي المدة التي تكون فيها الكرة في اللعب، باستبعاد فترات التوقف الناتجة عن الأخطاء وخروج الكرة من الملعب والتبديلات وغيرها من الانقطاعات.

واستحوذ اللعب الفعلي على نحو 58.5% من الزمن الإجمالي للمباراة.

وشهد الشوط الأول 44 توقفاً خلال 50 دقيقة وثانيتين، وبلغ زمن اللعب الفعلي فيه 34 دقيقة و46 ثانية.

وسجل الشوط الثاني 49 توقفاً خلال 51 دقيقة و3 ثوانٍ، تراجع خلالها زمن اللعب الفعلي إلى 24 دقيقة و23 ثانية.