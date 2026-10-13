الزعامة آسيوية برباعية في شباك القوة الجوية العراقي

واصل العين انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بفوز كبير على مضيفه القوة الجوية العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد البصرة الدولي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وانتهت فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى ست نقاط من انتصارين، محافظاً على صدارة مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، بعدما حسم المواجهة عملياً في الشوط الأول بتسجيل أربعة أهداف.

وأكد الانتصار استمرار البداية القوية للعين في البطولة القارية، بعدما استهل مشواره بالفوز على النصر السعودي بأربعة أهداف نظيفة، ليجمع ست نقاط من أول جولتين، ويواصل سباقه على صدارة مجموعة الغرب.

وفرض العين إيقاعه منذ البداية، وافتتح الباراغوياني أليخاندرو كاكو التسجيل في الدقيقة 13، بعدما استغل تشتيتاً خاطئاً من مدافع القوة الجوية سعد الروسان، وأطلق تسديدة من لمسة واحدة استقرت في الشباك، ليمنح فريقه التقدم ويفتح الطريق أمام ليلة عيناوية هجومية.

ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عزز العين تقدمه بهدف ثانٍ، بعدما حاول سعد الروسان إبعاد كرة عرضية أرسلها ماتياس بالاسيوس في الدقيقة 18، لكنه حوّلها بالخطأ إلى مرمى فريقه، لتزداد مهمة القوة الجوية صعوبة في وقت مبكر من اللقاء.

وواصل «البنفسجي» ضغطه، وأضاف الحسين رحيمي الهدف الثالث في الدقيقة 23، مستفيداً من تمريرة متقنة من ماتياس بالاسيوس داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك ويوسّع الفارق إلى ثلاثة أهداف، وسط أفضلية واضحة للفريق الإماراتي.

وقبل نهاية الشوط الأول، عاد الحسين رحيمي ليؤكد تألقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 43، بعدما قابل عرضية شقيقه سفيان رحيمي بتسديدة من لمسة واحدة داخل المرمى، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني، ومكملاً رباعية العين قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، حاول القوة الجوية تقليص الفارق، وانتظر حتى الدقيقة 89 ليسجل محمد جواد الهدف الوحيد للفريق العراقي، إلا أن الهدف جاء متأخراً ولم يغيّر من نتيجة المواجهة، ليحسم العين الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ويضيف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده.