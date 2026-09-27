حسابات العراق للتأهل وصدارة المجموعة الأولى في «خليجي 27»

يدخل المنتخب العراقي الجولة الثالثة والأخيرة من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» وهو على بُعد نقطة واحدة من حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني خلف السعودية قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وبدأ «أسود الرافدين» مشواره بالتعادل مع عُمان 1-1، قبل أن يحقق الفوز على الكويت 3-2، ليجمع أربع نقاط ويضع مصيره في يده قبل الجولة الأخيرة.

ويملك العراق ثلاثة سيناريوهات أمام السعودية، يتقدمها الفوز الذي يضمن له التأهل ويمنحه صدارة المجموعة الأولى، بعدما يصل إلى 7 نقاط، متجاوزاً السعودية التي ستبقى عند 6 نقاط.

أما التعادل، فيمنح العراق النقطة التي يبحث عنها، ويرفع رصيده إلى 5 نقاط، وهو رصيد يضمن له التأهل إلى نصف النهائي، لأن عُمان لا تستطيع الوصول إلى أكثر من 4 نقاط حتى في حال فوزها على الكويت.

وتبدأ الحسابات الأكثر تعقيداً في حال خسارة العراق أمام السعودية، إذ سيبقى رصيده عند 4 نقاط، بينما يمكن لعُمان الوصول إلى الرصيد نفسه إذا فازت على الكويت، لتصبح نتيجة المباراتين معاً عاملاً حاسماً في تحديد صاحب المركز الثاني.

وكان العراق وعُمان قد تعادلا 1-1 في الجولة الأولى، وهو ما يعني أن أي تساوٍ بينهما في النقاط سيجعلهما متساويين أيضاً في معايير المواجهة المباشرة الثلاثة: نقطة لكل منتخب، وفارق أهداف 0-0، وهدف لكل منهما. وعندها تنتقل المفاضلة إلى فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

ويمتلك العراق حالياً فارق أهداف قدره +1، مقابل -3 لعُمان، ما يمنحه أفضلية أولية في الحسابات، لكنها قد تتغير بحسب هامش خسارته أمام السعودية وفارق فوز عُمان على الكويت.

وتعني هذه الحسابات أن العراق يستطيع حسم مصيره دون انتظار المباراة الأخرى؛ فالفوز أو التعادل أمام «الأخضر» يضعه في نصف النهائي، بينما تجعله الخسارة أمام السعودية أمام احتمال الدخول في حسابات فارق الأهداف مع عُمان.

وتقام مباراة العراق أمام السعودية يوم الثلاثاء بالتزامن مع مواجهة عُمان والكويت، لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة الأولى.