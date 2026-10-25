ربع نهائي «أغلى الكؤوس».. حضور للمدربين المواطنين ووداع لأسماء بارزة

قاد المدربان المواطنان وليد عبيد وحسن العبدولي فريقي حتا وبني ياس إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما نجح الأول في قيادة «الإعصار» لتجاوز يونايتد، والثاني في قيادة «السماوي» للفوز على النصر، في وقت شهد فيه دور الـ16 خروج مجموعة من المدربين الأجانب المميزين.

وجاء تأهل حتا بقيادة وليد عبيد في توقيت لافت، بعدما تولى المدرب المواطن المهمة قبل أربعة أيام فقط من مواجهة يونايتد، خلفاً للمدرب الكرواتي ألكسندر إليتش، ليبدأ مشواره مع الفريق بانتصار ثمين بهدف دون رد، منحه بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ومنح الفوز عبيد بداية موفقة في مهمته الجديدة، بعدما حسم حتا التأهل في أول مباراة للفريق تحت قيادته، لينضم إلى بني ياس بقيادة حسن العبدولي، الذي قاد «السماوي» إلى تجاوز النصر، ليحجز المدربان المواطنان مقعديهما في الدور المقبل.

في المقابل، توقفت رحلة العين بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، ويونايتد تحت قيادة الإيطالي أندريا بيرلو، والنصر بإشراف الصربي ميلوش ميلوييفيتش، والظفرة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عند دور الـ16.

ومن جانبه، أشاد لاعب حتا، التونسي فراس بالعربي، بالعمل الذي قدمه المدرب وليد عبيد، رغم توليه المهمة قبل أيام قليلة من مواجهة يونايتد، مؤكداً أن بصمته ظهرت سريعاً على الفريق.

وقال بالعربي في تصريحات صحافية إن المدرب الجديد منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، وأسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم قبل المباراة، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الذي تركه في الفريق خلال فترة قصيرة، تُوّج بالتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

يذكر أن حتا بقيادة وليد عبيد سيواجه الشارقة في الدور ربع النهائي، فيما يلاقي بني ياس بقيادة حسن العبدولي خورفكان.