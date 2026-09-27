لاعب عُمان: الخسارة من السعودية درس قبل مواجهة الكويت

أقرّ لاعب المنتخب العُماني حسين الشحري بأن «الأحمر» لم يظهر بالمستوى المأمول، لاسيما خلال الشوط الأول من مواجهة المنتخب السعودي، التي خسرها بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، مؤكداً أن الخسارة تمثل درساً مهماً يتعيّن على اللاعبين الاستفادة منه قبل المواجهة الحاسمة أمام الكويت في ختام دور المجموعات.

وقال الشحري، في تصريحات صحافية عقب المباراة: «لم تكن هذه النتيجة التي نطمح إليها، ونعتذر لجماهيرنا التي حضرت وساندتنا، فهذا حقها علينا، ونتطلع إلى التعويض في المباراة المقبلة».

وعن الانتقادات التي طالت أداء المنتخب العُماني في الشوط الأول، أوضح: «صحيح أننا لم ندخل أجواء المباراة بالصورة المطلوبة، لكن هذه هي كرة القدم. علينا أن نتعلم من أخطائنا ونستفيد من مثل هذه المواجهات، ونأمل أن نقدم مستوى أفضل في اللقاء المقبل».

وأكد الشحري أن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء والبناء على الدروس المستخلصة من الخسارة، رغم تعقّد موقفه في المجموعة، وقال: «هذه المباراة درس بالنسبة إلينا، وسنسعى إلى الاستفادة منها خلال الأيام المقبلة، والعمل على تطوير مستوانا والظهور بصورة أفضل في المواجهة القادمة».

وبات المنتخب العُماني أمام مهمة معقدة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إذ يتعيّن عليه الفوز على الكويت، مع انتظار خسارة العراق أمام السعودية، قبل الاحتكام إلى معايير كسر التعادل لتحديد صاحب البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة إلى الدور نصف النهائي.