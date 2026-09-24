زلاتكو يبدأ مهمته مع المنتخب في «خليجي 27» بخطة هجومية أمام اليمن

دشّن الكرواتي زلاتكو داليتش مهمته الرسمية مع المنتخب الوطني لكرة القدم باختيار تشكيلة ذات نزعة هجومية لمواجهة اليمن، بعد قليل، في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 27»، جامعاً بين الخبرة والحيوية في أول ظهور له على رأس الجهاز الفني لـ«الأبيض».

وتعكس الاختيارات رغبة داليتش في بناء اللعب بسرعة، وتفعيل الأطراف، وتكثيف التحركات خلف المهاجم، على أن يتولى ثنائي الوسط ضبط الإيقاع وتغطية المساحات للحفاظ على التوازن بين الواجبين الدفاعي والهجومي.

ويحرس خالد عيسى المرمى، أمامه رباعي دفاعي يضم ماركوس ميلوني وعلاء زهير ولوكاس بينمِتا وروبين فيلب، في توزيع يتيح للظهيرين التقدم للمساندة الهجومية، مع بقاء ثنائي قلب الدفاع لتأمين العمق.

وفي الوسط، يعتمد داليتش على مامادو كوليبالي وعصام فايز كثنائي ارتكاز، فيما يشغل لوان بيريرا ويوري سيزار الجناحين، ويتولى نيكولاس خمينيز صناعة اللعب والربط بين الخطوط، بما يمنح الهجوم تنوعاً أكبر في بناء الفرص.

ويقود برونو أوليفيرا خط الهجوم، مستفيداً من تحركات الثلاثي خلفه وقدرته على تبادل المراكز وصناعة الفرص، ليكون المحطة الأخيرة لهجمات «الأبيض» داخل منطقة الجزاء.

وتظهر التشكيلة أقرب إلى رسم 4-2-3-1، بثنائي ارتكاز يوفر الحماية والتوازن، وثلاثة لاعبين خلف المهاجم يوسعون خيارات الفريق في الثلث الهجومي، سواء عبر الأطراف أو الاختراق من العمق.

وتحمل هذه الاختيارات دلالة خاصة، كونها تمثل البيان الفني الأول لداليتش في مباراة رسمية، وتكشف ملامح توجهه المبكر مع المنتخب، القائم على المبادرة الهجومية من دون التخلي عن التوازن، سعياً إلى افتتاح مشواره الخليجي بانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية.