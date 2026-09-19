العين يتقدم بهدفين و«الإمبراطور» يرد بـ«ريمونتادا»

حوّل الوصل تأخره بهدفين نظيفين أمام العين إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد زعبيل، ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، ليحصد «الإمبراطور» ثلاث نقاط ثمينة ويبدأ مشواره في البطولة بانتصار لافت.

وأظهر «الأصفر» شخصية قوية في التعامل مع تأخره، إذ نجح في العودة تدريجياً إلى المباراة، قبل أن يحسم المواجهة في الدقائق الأخيرة، فيما دفع العين ثمن تراجعه بعد البداية المثالية وفقد تقدمه بهدفين.

وبدأ أن العين في طريقه لحسم المباراة مبكراً، بعدما افتتح اليوناني جورجيوس جياكوماكيس التسجيل في الدقيقة الأولى، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويعزز تقدم «الزعيم» بالهدف الثاني في الدقيقة 20، مستفيداً من البداية القوية للضيوف.

ورفض الوصل رفض الاستسلام، وتمكن من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، بعدما حصل على ركلة جزاء ترجمها الإيراني مهدي طارمي بنجاح، ليعيد أصحاب الأرض إلى أجواء المباراة قبل الدخول إلى غرف الملابس.

وفي الشوط الثاني، رفع الوصل من ضغطه بحثاً عن تعديل النتيجة، ونجح في إدراك التعادل بواسطة سياكا سيديبي في الدقيقة 58، لتعود المباراة إلى نقطة البداية بعد أن كان العين متقدماً بفارق هدفين.

واستغل «الإمبراطور» حالة الارتباك في صفوف الضيوف، وواصل اندفاعه الهجومي حتى نجح أدريلسون سيلفا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 82، ليكمل الوصل «ريمونتادا» مثيرة ويحوّل تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.