13 انتصاراً.. «الأبيض» يكرّس تفوقه التاريخي على عُمان في كأس الخليج

عزّز منتخب الإمارات لكرة القدم أرقامه التاريخية أمام نظيره العُماني في كأس الخليج العربي، بعدما حسم مواجهة نصف نهائي «خليجي 27» لمصلحته بهدف من دون رد، ليواصل تفوقه في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

وبهذا الانتصار، رفع «الأبيض» رصيده إلى 13 فوزاً على عُمان في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة، مقابل 3 انتصارات للمنتخب العُماني و8 تعادلات، خلال 24 مواجهة جمعتهما في كأس الخليج.

وتؤكد الأرقام استمرار الحضور الإماراتي القوي في هذه المواجهة الخليجية، التي تعد من أكثر اللقاءات تكراراً في تاريخ البطولة، فيما جاء الفوز الجديد ليمنح «الأبيض» بطاقة العبور إلى نهائي «خليجي 27».