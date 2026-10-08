6 مشاهد تلخّص إثارة «تمهيدي الكأس».. أبرزها خماسية بنبشير

كشفت التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، الخاصة بأندية الدرجة الأولى، التي اختُتمت يوم الأحد الماضي، عن ستة مشاهد لافتة، جمعت بين مفاجآت الخروج المبكر، وتقلبات النتائج، وإثارة ركلات الترجيح، قبل أن يحجز الفجيرة والعروبة بطاقتَي التأهل إلى دور الـ16، والانضمام إلى أندية المحترفين في المنافسة على اللقب.

1 الكأس تغيّر المسار

حقق الاتفاق والجزيرة الحمراء أول انتصار لهما في الموسم عبر بوابة الكأس، بفوزهما على دبا (3-1) وفورت فيرتوس (1-0)، على التوالي، وفي المقابل تجرّع العربي خسارته الأولى هذا الموسم أمام العروبة (0-2)، بعدما اقتصرت نتائجه في الدوري على الفوز والتعادل.

2 ثلاثة تصديات للقميش

قدّم حارس دبا الحصن، عبدالله القميش، لقطة لافتة أمام الفجيرة، بعدما تصدى لركلة الترجيح نفسها ثلاث مرات، بعد إعادة تنفيذها. ورغم نجاحه في التصدي للمحاولات الثلاث، فإن ركلات الترجيح انتهت بتأهل الفجيرة بنتيجة (6-5).

3 خروج مبكر

ودّعت أندية الإمارات ودبا والبطائح المنافسات من أول ظهور، بخسارتها أمام العربي (2-3)، والاتفاق (1-3)، وبالم سيتي (0-2)، على التوالي، وجاء خروج دبا والبطائح بعد هبوطهما من دوري المحترفين، بينما سجل بالم سيتي، الصاعد من الدرجة الثانية، حضوراً لافتاً بإقصائه البطائح.

4 خماسية بنبشير

فرض لاعب الفجيرة، الفرنسي ساندر بنبشير، نفسه هدّافاً للتصفيات التمهيدية بعدما سجل خمسة أهداف، ليعتلي صدارة الهدّافين، وأسهم بنبشير في قلب تأخر الفجيرة بهدفين أمام غلف يونايتد إلى فوز (4-2)، بتسجيله هدفَي تقليص الفارق والتعادل، قبل أن يضيف هدفاً في مرمى دبا الحصن خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل (1-1)، ثم حسم الفجيرة تأهله بركلات الترجيح، كما سجل هدفين في مرمى الجزيرة الحمراء.

5 وجهان للترجيح

خاض دبا الحصن ركلات الترجيح في مباراتين متتاليتين، فتجاوز بالم سيتي (5-3)، ثم خسر أمام الفجيرة (5-6)، ليتحول الترجيح من بوابة لمواصلة المشوار إلى محطة وداع على بُعد خطوة واحدة من دور الـ16.

6 ثبات العروبة

حسم العروبة تأهله بثلاثة انتصارات متتالية على سيتي (1-0)، والاتفاق (2-1)، والعربي (2-0)، من دون اللجوء إلى ركلات الترجيح، وسجل خمسة أهداف مقابل هدف واحد استقبلته شباكه، ليجمع بين الحسم الهجومي والتماسك الدفاعي.