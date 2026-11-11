العربي يستعيد الصدارة.. و«الصقور» يتألق في «الأولى»

شهدت الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أُقيمت مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، ستة مشاهد بارزة، تمثّلت في مواصلة الإمارات عروضه الفنية المميّزة وانتصاراته المتتالية، واستعادة العربي نغمة الفوز والصدارة، وتقدم فورت فيرتوس إلى المركز الثالث، مقابل استمرار معاناة الاتفاق رغم امتلاكه مجموعة من النجوم الدوليين، وتراجع نتائج البطائح.

وأسفرت الجولة عن فوز الإمارات على الذيد (2-1)، والعربي على الاتفاق (3-0)، والعروبة على بالم سيتي (2-0)، والفجيرة على البطائح (2-1)، وفورت فيرتوس على سيتي (1-0)، فيما تعادل دبا مع الحمرية (1-1)، وغلف يونايتد مع دبا الحصن (2-2).

وعلى مستوى الترتيب، استعاد العربي الصدارة برصيد 19 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة على الإمارات، فيما حلَّ فورت فيرتوس ثالثاً بـ16 نقطة، وتساوت فِرَق العروبة ودبا والحمرية برصيد 14 نقطة لكلٍّ منها، يليها الذيد بـ13 نقطة، ثم بالم سيتي ودبا الحصن والفجيرة برصيد 12 نقطة لكلٍّ منها، والجزيرة الحمراء بتسع نقاط، ثم البطائح وغلف يونايتد بثماني نقاط لكلٍّ منهما، وأخيراً سيتي والاتفاق بأربع نقاط لكلٍّ منهما.

تألق «الصقور»

واصل الإمارات عروضه الفنية المميّزة وانتصاراته المتتالية، بعدما تغلب على الذيد (2-1)، محققاً فوزه الخامس توالياً، عقب انتصاراته على دبا وغلف يونايتد وسيتي والعروبة، ليؤكد جديته في المنافسة على الصعود، ويواصل مطاردة المتصدر العربي بفارق نقطة واحدة.

نجوم الاتفاق في القاع

رغم امتلاك الاتفاق مجموعة من الأسماء المعروفة والنجوم الدوليين، أبرزهم الإيطالي ماريو بالوتيلي، والإسباني باتريك جيل، والإيطالي باسيلي، والبرازيلي دوغلاس كوستا، فإن الفريق لايزال يعاني في قاع الترتيب برصيد أربع نقاط، بعدما تلقى خسارة جديدة أمام العربي بثلاثية نظيفة.

عودة العربي إلى الصدارة

استعاد العربي نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين أمام دبا والذيد، بعدما حقق فوزاً كبيراً على الاتفاق بثلاثية نظيفة، ليصالح جماهيره ويستعيد صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة، معززاً حظوظه في المنافسة على الصعود.

نقاط ضائعة

واصل غلف يونايتد التفريط في النقاط، بعدما أهدر أربع نقاط في مباراتين متتاليتين، رغم تقدمه أمام الحمرية ودبا الحصن، قبل أن يكتفي بالتعادل (1-1) و(2-2)، في مؤشر إلى حاجة الفريق إلى مزيد من التركيز، خصوصاً في المحافظة على تقدمه حتى صافرة النهاية.

فورت فيرتوس.. مفاجأة الموسم

واصل فورت فيرتوس، الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية، تقديم نتائجه اللافتة، بعدما تغلب على سيتي بهدف من دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة ويتقدم إلى المركز الثالث، في تجربة تذكر بالبداية المميّزة لفريق يونايتد خلال موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى 2024-2025.

تراجع البطائح

واصل البطائح، صاحب التجربة السابقة في دوري المحترفين، تراجعه في النتائج، بعدما تعرض لأربع خسارات وتعادل في آخر خمس مباريات، كان أبرزها سقوطه على ملعبه أمام الفجيرة بنتيجة (1-2)، ليبقى رصيده عند ثماني نقاط، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره.