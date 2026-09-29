الفجيرة ودبا الحصن يكملان عقد المتأهلين لبطولة الكأس

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور التمهيدي الثالث في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، المخصص لفرق دوري الدرجة الأولى، بعدما حجز الفجيرة ودبا الحصن بطاقتيهما، اليوم الثلاثاء، لينضما إلى العربي والعروبة اللذين تأهلا أمس.

وفاز الفجيرة على الجزيرة الحمراء 4-1، بعدما افتتح الفرنسي ساندر بن بشير التسجيل في الدقيقة الأولى، وأضاف لاعب الجزيرة الحمراء سيف الدرع الهدف الثاني للفجيرة بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة. وعاد بن بشير وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 35، قبل أن يختتم البرازيلي صامويل روزا رباعية الفجيرة في الدقيقة 77. وسجل كيفين سونا هدف الجزيرة الحمراء الوحيد في الدقيقة 88.

وفي المباراة الثانية، تأهل دبا الحصن على حساب بالم سيتي بركلات الترجيح 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1. وتقدم دبا الحصن بهدف الألماني مايك لوكوفيتش في الدقيقة 41، قبل أن يدرك الفرنسي عبدالله ديابي التعادل لبالم سيتي في الدقيقة 90، لتمتد المباراة إلى ركلات الترجيح التي حسمها دبا الحصن لمصلحته.