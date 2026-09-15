4 مشاهد لافتة.. وإنييستا يحقق أول فوز له في دوري «الهواة»

كشفت الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، التي اختتمت أول من أمس، عن مشاهد فنية لافتة، بعدما أنهى العربي انطلاقته المثالية بالتعادل مع العروبة، ولتتوقف نغمة الانتصارات المثالية، ليلحق به الذيد في صدارة الترتيب، فيما واصل البطائح صعوده، وحقق بالم سيتي فوزه الثاني توالياً بقيادة هدافه الفرنسي موسى ماريغا، الذي سجل أول «هاتريك» له في المسابقة، بينما دوّن الإسباني أندريس إنييستا أول فوز له مدرباً مع غلف يونايتد. وشهدت الجولة فوز غلف يونايتد على الاتفاق بهدف نظيف، وفوز بالم سيتي على دبا الحصن 3-2، وفوز الحمرية على الفجيرة 2-0، والبطائح على الإمارات بهدف نظيف، والذيد على دبا 2-0، وتعادل العربي مع العروبة 1-1، والجزيرة الحمراء مع سيتي 2-2. وبموجب هذه النتائج، يتصدر فريق العربي برصيد 10 نقاط، يليه الذيد بفارق الأهداف، ثم البطائح 7 نقاط، يليهم الفجيرة، والعروبة، ودبا، وفورت فيرتوس، والحمرية وبالم سيتي، ولكل منهم 6 نقاط، ثم سيتي 4 نقاط، ودبا الحصن، وغلف يونايتد، والإمارات (الصقور)، ولكل منهم 3 نقاط، ثم الجزيرة الحمراء نقطتان، والاتفاق أخيراً برصيد نقطة واحدة. وتالياً أبرز المشاهد في الجولة:

1 ـ خطف الفرنسي موسى ماريغا الأضواء بعدما قاد بالم سيتي للفوز، مسجلاً أول «هاتريك» له في المسابقة.

2 ـ حقق الإسباني أندريس إنييستا أول فوز له كمدرب، قائداً لفريق غلف يونايتد.

3 ـ قاد المدرب الجديد لفريق الجزيرة الحمراء، المواطن وليد الشحي، فريقه إلى تعادل مهم أمام سيتي، في أول ظهور له بعد التعاقد معه رسمياً.

4 ـ تساوت الجولة الرابعة مع الجولة الثالثة في عدد الأهداف، بعدما شهدت تسجيل 17 هدفاً.