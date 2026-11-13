64 فريقاً تعلن التحدي في كأس الاتحاد اليوم

تنطلق في الساعة 4:45 مساء اليوم منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد لفرق الهواة في نسختها الثانية، التي تجمع فرق الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بإقامة 18 مباراة، وتُقام هذه الجولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وتبرز مواجهة دبا الحصن مع العروبة، والفجيرة مع الشهامة، والإمارات مع فرانك، ودبا مع ديزرت فالكون، والعربي مع فونيكس يونايتد، والحمرية مع غلف يونايتد، والجزيرة الحمراء مع الوحدة (درجة ثالثة).

ويلعب سيتي (درجة أولى) مع نوفا ستار، وفورت فيرتوس (درجة أولى) مع بريزجين، والاتفاق (درجة ثالثة) مع إيريش. وتُعدّ هذه النسخة الثانية من البطولة التي انطلقت الموسم الماضي، وتُوّج بالم سيتي بلقب نسختها الأولى، بعد تغلبه على حتا بركلات الترجيح.