مفاجآت مدوية في «تمهيدي الكأس».. دبا والصقور وإنييستا خارج البطولة

كشف الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم الذي اختتم أول من أمس، عن نتائج قاسية ومفاجآت، أبرزها مغادرة فريق الإمارات (الصقور) البطولة من أول مباراة له، بعد خسارته أمام العربي 2-3، رغم امتلاكه تاريخاً مميزاً في المسابقة، التي سبق له التتويج بلقبها في نسخة 2010.

وشهد الدور ذاته خروج دبا «النواخذة»، بعد خسارته أمام الاتفاق 1-3، متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى، إلى جانب وداع غلف يونايتد، بقيادة مدربه الإسباني أندريس إنييستا، إثر خسارته أمام الفجيرة 2-4 في مباراة دراماتيكية، تقدم خلالها غلف يونايتد مبكراً، قبل أن يقلب الفجيرة النتيجة لمصلحته.

وأسفرت بقية المباريات عن فوز الذيد على الحمرية 2-1، والعروبة على سيتي 1-0، وبالم سيتي على البطائح 2-0، والجزيرة الحمراء على فورت فيرتوس 1-0، ليتأهل الفائزون إلى الدور التمهيدي الثاني، إلى جانب دبا الحصن الذي تأهل مباشرة بموجب القرعة.

من جانبه، وصف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، البرتغالي ريكاردو بينتو، فوز فريقه على دبا 3-1، بالانتصار المستحق، مؤكداً أنه سيمنح الفريق الثقة والزخم اللازمين خلال المباريات المقبلة، سعياً لتحسين ترتيبه في دوري الدرجة الأولى، الذي يحتل فيه المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «ربما كان فوزنا على دبا مفاجأة للبعض، خصوصاً بعدما خسرنا أمامه 1-4 قبل أيام، لكننا كنا نعلم أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية. قدمنا مباراة جيدة، وظهر الفريق منظماً ومنضبطاً، والتزم اللاعبون بالخطة، واستحقوا الفوز».

وأوضح أن التغييرات الفنية أسهمت في الانتصار، قائلاً: «اعتمد المدرب تنظيماً تكتيكياً مختلفاً، وأجرى أربعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، ما منح الفريق توازناً وديناميكية أفضل، وأظهر اللاعبون شخصية قوية ورغبة في إثبات أن الخسارة السابقة لا تعكس إمكانات الفريق».

وأضاف: «نحن سعداء بهذا الانتصار، فاللاعبون والجهازان الفني والإداري يستحقون الفرحة، خصوصاً بعد البداية الصعبة للموسم، التي تأثرنا خلالها بغياب لاعبين مهمين، ما صعّب مهمة الجهاز الفني في تحقيق الاستقرار».

واختتم بينتو: «هذا الفوز خطوة مهمة لتعزيز ثقتنا بأنفسنا، وعلينا مواصلة العمل، واستعادة اللاعبين الغائبين، وتطوير مستوانا، لتحقيق نتائج إيجابية، وتحسين موقعنا في ترتيب دوري الدرجة الأولى».