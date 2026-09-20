دوري «الهواة».. العربي يعزز الصدارة ودبا الحصن يعود للانتصارات              

نجح فريق العربي في الحفاظ على صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد ختام منافسات الجولة الخامسة، التي أقيمت جميع مبارياتها أول من أمس، فيما حقق غلف يونايتد، بقيادة النجم الإسباني أندريس إنييستا، انتصاره الثاني على التوالي، ليبتعد عن المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.

وشهدت الجولة الخامسة تسجيل 28 هدفاً في سبع مباريات، في مشهد يعكس ارتفاع مستوى الفاعلية الهجومية.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز دبا الحصن على الفجيرة 2-1، والإمارات على العروبة 3-1، وغلف يونايتد على الجزيرة الحمراء 2-0، والعربي على سيتي 2-0، والحمرية على البطائح 3-2، وفورت فيرتوس على بالم سيتي 3-2، ودبا على الاتفاق 4-1.

ويتصدر العربي ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 13 نقطة، يليه الذيد بـ10 نقاط، ثم دبا وفورت فيرتوس والحمرية بتسع نقاط لكل منها، والبطائح بسبع نقاط، فيما تتساوى فرق الفجيرة وغلف يونايتد والإمارات ودبا الحصن والعروبة وبالم سيتي برصيد ست نقاط لكل منها، ثم سيتي بأربع نقاط، والجزيرة الحمراء بنقطتين، والاتفاق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من المشاهد الفنية التي ميزت الجولة الخامسة:

عودة دبا الحصن

نجح دبا الحصن في استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه خسارتين في أول أربع جولات، وذلك بعدما عاد من ملعب الفجيرة بفوز ثمين 2-1، مقدماً أداءً قوياً يعزز من طموحاته في المنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين.

تقدم غير مضمون

تقدمت ثلاثة فرق في النتيجة ثم خسرت، وهي الفجيرة وسيتي وبالم سيتي، في مشهد يؤكد أن التسجيل أولاً لم يعد كافياً لحسم المباريات. وقلب العربي تأخره أمام سيتي، كما قلب فورت فيرتوس تأخره أمام بالم سيتي، بينما فرّط الفجيرة في تقدمه أمام دبا الحصن.

التركيز يصنع الفارق

أظهرت الجولة الخامسة أهمية التركيز العالي طوال دقائق المباراة في حسم النتائج، بعدما نجحت بعض الفرق في حماية تقدمها والخروج بانتصارات رغم ضغط المنافسين. ولا يتعلق الأمر بعدد الأهداف المستقبلة فقط، وإنما بقدرة الفرق على إدارة المباريات دفاعياً والمحافظة على التركيز في الدقائق الحاسمة، خصوصاً عندما تصبح المواجهات مفتوحة ومتقاربة.

أصحاب الأرض يفقدون الأفضلية

سقطت فرق عدة على ملاعبها في الجولة الخامسة، وهي العروبة أمام الإمارات، والفجيرة أمام دبا الحصن، والبطائح أمام الحمرية، وسيتي أمام العربي، وبالم سيتي أمام فورت فيرتوس. ويعكس ذلك تراجع تأثير عامل الأرض في حسم المباريات خلال هذه الجولة.