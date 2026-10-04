الفجيرة والعروبة يكملان عقد المتأهلين إلى دور الـ16 في «الكأس»

تأهل فريقا الفجيرة والعروبة إلى دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزهما على دبا الحصن والعربي، على التوالي، مساء اليوم الأحد، في ختام التصفيات التمهيدية الخاصة بفرق دوري الدرجة الأولى.

وحجز الفجيرة بطاقة التأهل بفوزه على ضيفه دبا الحصن بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1). وتقدم الفجيرة بهدف الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقة (18)، قبل أن يدرك السنغالي غليون ندور التعادل لدبا الحصن في الدقيقة (73).

وفي المباراة الثانية، تغلب العروبة على مضيفه العربي بهدفين نظيفين، سجلهما الكاميروني بيير كوندي في الدقيقة (12)، والمالي تيكورا تراوري في الدقيقة (90+1)، قبل أن يتعرض الأخير للطرد في الدقيقة (90+6).

وبذلك، انضم الفجيرة والعروبة إلى فرق دوري المحترفين في دور الـ16، على أن يتحدد منافساهما عقب إجراء القرعة.