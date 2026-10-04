4 أندية تطارد بطاقتي العبور إلى دور الـ16 في «الكأس»

تتحدد مساء اليوم هوية الفريقين المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس رئيس الدولة لكرة القدم مع انطلاق الدور التمهيدي الختامي الخاص بفرق دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباراتين تجمعان الفجيرة مع دبا الحصن، والعربي مع العروبة، عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وينضم الفائزان إلى أندية دوري المحترفين في الدور الرئيس.

ويدخل الفجيرة المواجهة بمعنويات هجومية مرتفعة، بعدما سجل ثمانية أهداف في مباراتيه السابقتين؛ إذ قلب تأخره أمام غلف يونايتد بهدفين إلى فوز 4-2، قبل أن يتجاوز الجزيرة الحمراء 4-1. في المقابل يخوض دبا الحصن اللقاء بعدما حسم تأهله على حساب بالم سيتي بركلات الترجيح 5-3، إثر انتهاء المباراة بالتعادل 1-1، علماً بأن القرعة أعفته من خوض الدور الأول.

وفي المباراة الثاني يتطلع العربي إلى مواصلة مشواره في البطولة، بعدما تجاوز الإمارات 3-2، ثم تغلب على الذيد بهدفين دون مقابل، فيما تأهل العروبة بفوزه على سيتي بهدف دون رد، ثم على الاتفاق 2-1.

وتبحث الفرق الأربعة عن بطاقة العبور إلى دور الـ16، بعدما قطعت مشواراً ناجحاً في الأدوار التمهيدية، في مواجهتين يتوقع أن تحسمهما التفاصيل الصغيرة، في ظل النتائج الهجومية اللافتة للفجيرة، وفاعلية العروبة، وقدرة العربي على التسجيل في مبارياته السابقة.