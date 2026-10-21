28 هدفاً وسقوط المتصدر.. 8 مشاهد تلخص الجولة السابعة لدوري «الأولى»

شهدت الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أقيمت مبارياتها أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، ثمانية مشاهد بارزة، في مقدمتها الخسارة الأولى للمتصدر العربي، وتسجيل أسرع هدف في الموسم، والخسارة القاسية لغلف يونايتد، بقيادة مدربه الإسباني أندريس إنييستا، أمام الإمارات بسبعة أهداف مقابل هدف، فضلاً عن الغزارة التهديفية التي شهدتها الجولة.

وأسفرت الجولة عن فوز دبا على العربي (2-0)، وبالم سيتي على الفجيرة (4-2)، والجزيرة الحمراء على الذيد (2-1)، والحمرية على سيتي (2-0)، والبطائح على فورت فيرتوس (3-2)، والإمارات على غلف يونايتد (7-1)، فيما تعادل العروبة مع دبا الحصن (1-1).

وحافظ العربي على الصدارة برصيد 16 نقطة، يليه دبا بـ13 نقطة، ثم الإمارات وفورت فيرتوس والحمرية برصيد 12 نقطة لكل منهم، والذيد والعروبة بـ10 نقاط، وبالم سيتي والفجيرة بتسع نقاط، ودبا الحصن والبطائح بثماني نقاط، وغلف يونايتد والجزيرة الحمراء بست نقاط، وأخيراً سيتي والاتفاق بأربع نقاط لكل منهما.

سقوط المتصدر

تلقى العربي خسارته الأولى في الموسم أمام دبا بهدفين دون رد، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في الجولات الست الأولى، فيما قلّص دبا الفارق مع المتصدر إلى ثلاث نقاط، معززاً موقعه في المركز الثاني.

أسرع هدف

سجل لاعب دبا، البرازيلي سايمون دي باروس، أسرع أهداف الموسم الحالي، بعدما هز شباك العربي خلال أقل من نصف دقيقة على انطلاق المباراة، ليسهم في فوز فريقه على المتصدر.

محلل الأداء يقود تدريبات دبا

شهدت الجولة إسناد مهمة قيادة تدريبات دبا إلى محلل الأداء الصربي، جوفان دابيج، ضمن الطاقم الفني، عقب الاستغناء عن المدرب العراقي، غازي فهد الشمري، فيما تولى مدرب الحراس، عامر عبدالحسين، قيادة الفريق من المنطقة الفنية خلال المباراة، في مشهد أبرز دور الجهاز الفني المساعد في المرحلة الانتقالية.

سباعية إنييستا

تلقى غلف يونايتد، بقيادة مدربه الإسباني أندريس إنييستا، خسارة قاسية أمام الإمارات بنتيجة 1-7، في المباراة الأكثر غزارة تهديفية هذا الموسم، بعدما شهدت تسجيل ثمانية أهداف. ورفع «الصقور» رصيدهم إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد غلف يونايتد عند ست نقاط.

8 لاعبين في صدارة الهدافين

تقاسم ثمانية لاعبين صدارة ترتيب الهدافين، برصيد أربعة أهداف لكل منهم، هم لوكاس سيلفا (الإمارات)، وياسين بنطيب (العربي)، وجوناثان لايثيا وسايمون دي باروس (دبا)، ومسيح دايدو (فورت فيرتوس)، وأندرسون جونيور (سيتي)، وأليخاندرو بوزويلو (بالم سيتي)، وبنيك أفوبي (غلف يونايتد).

الفوز الأول

حقق الجزيرة الحمراء فوزه الأول في الموسم الحالي، بقيادة مدربه وليد الشحي، بعدما تغلب على الذيد بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، فيما توقف رصيد منافسه عند 10 نقاط.

غزارة تهديفية

شهدت الجولة تسجيل 28 هدفاً في سبع مباريات، بمعدل 4 أهداف للمباراة الواحدة، وفقاً للإحصائية الواردة، لتسجل أعلى حصيلة تهديفية في الموسم الحالي. وأسهمت بها مباراة الإمارات وغلف يونايتد بثمانية أهداف، فيما شهدت مواجهة بالم سيتي والفجيرة ستة أهداف.

صيام العربي

عجز هجوم العربي عن التسجيل للمرة الأولى هذا الموسم، بعدما هز الشباك في مبارياته الست السابقة، ورغم خسارته أمام دبا، حافظ الفريق على صدارة أقوى خطوط الهجوم برصيد 17 هدفاً، بالتساوي مع الإمارات.