العربي مستمر على قمة «الأولى».. و«الصقور» في منتهى «الجمال»

حافظ فريق العربي على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، رغم خسارته أمام الذيد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة، التي أقيمت مبارياتها أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، بينما صعد فريق الإمارات إلى المركز الثاني للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعدما تغلب على دبا 3-0، محققاً انتصاره الرابع على التوالي.

وشهدت الجولة ستة مشاهد بارزة تصدرتها عودة «الصقور» إلى المنافسة بقوة، والخسارة الثانية المتتالية للعربي، إلى جانب التساؤلات بشأن نتائج دبا رغم تغيير جهازه الفني، وحضور «فورت فيرتوس» بين فرق المقدمة، وتعثر البطائح، وإهدار غلف يونايتد فوزاً كان في متناوله.

وأسفرت مباريات الجولة عن فوز الجزيرة الحمراء على الاتفاق (1-0)، ودبا الحصن على سيتي (4-1)، والإمارات على دبا (3-0)، وبالم سيتي على البطائح (1-0)، والذيد على العربي (2-0)، بينما تعادل الحمرية مع غلف يونايتد، وفورت فيرتوس مع العروبة بنتيجة (1-1).

وبهذه النتائج بقي العربي متصدراً برصيد 16 نقطة، يليه الإمارات بـ15 نقطة، ثم الذيد ودبا وفورت فيرتوس والحمرية، ولكل منها 13 نقطة، وجاء بالم سيتي سابعاً برصيد 12 نقطة، ثم دبا الحصن والعروبة بـ11 نقطة لكل منها، والفجيرة والجزيرة الحمراء بتسع نقاط لكل منهما، والبطائح بثماني نقاط، وغلف يونايتد بسبع نقاط، وسيتي والاتفاق بأربع نقاط لكل منهما، وسجلت الفرق 16 هدفاً في سبع مباريات.

عودة «الصقور»

حقق فريق الإمارات انتصاره الرابع على التوالي، وجمع 12 نقطة، ليصعد إلى الوصافة للمرة الأولى هذا الموسم، في سلسلة نتائج تعكس نجاح المدرب الأردني جمال محمود في ترجمة أفكاره إلى أداء ونتائج إيجابية.

وجاءت انتصارات الإمارات الأربعة منذ خسارته أمام البطائح في منتصف سبتمبر الماضي، إذ تغلب على العروبة وسيتي وغلف يونايتد ودبا، مسجلاً 16 هدفاً مقابل هدفين استقبلهما خلال هذه المباريات.

تعثر المتصدر

تلقى العربي خسارته الثانية توالياً أمام الذيد بهدفين دون رد، وفرّط على ملعبه في فرصة تعزيز صدارته، بعدما حسم الضيوف المواجهة بهدفين خلال أول 40 دقيقة، ليبقى المتصدر أمام تحدي استعادة التوازن.

تساؤلات حول دبا

أثارت خسارة دبا القاسية أمام الإمارات بثلاثية نظيفة تساؤلات بشأن نتائجه رغم تغيير الجهاز الفني، إذ قد يؤثر استمرار التعثر في فرص الفريق في المنافسة على الصعود مجدداً إلى دوري المحترفين.

حضور فورت فيرتوس

واصل فورت فيرتوس، الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الثانية، حضوره اللافت بين فرق المقدمة، محتلاً المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد تعادله مع العروبة، ليقدم بداية مشجعة في منافسات الدرجة الأولى.

تعثر البطائح

تلقى البطائح خسارته الثانية على التوالي، بسقوطه أمام بالم سيتي بهدف دون رد، رغم الاستعانة بمدرب جديد، ليتوقف رصيده عند ثماني نقاط ويتراجع إلى المركز الـ12، بانتظار استعادة توازنه مجدداً.

فوز ضائع

أضاع غلف يونايتد فوزاً كان في متناوله أمام الحمرية، بعدما استقبل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليكتفي بنقطة رفعت رصيده إلى سبع نقاط، ويفقد فرصة تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري.

• 16 هدفاً في 7 مباريات خلال الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.