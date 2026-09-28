الذيد يواجه العربي في قمة مرتقبة بـ «تمهيدي الكأس»

تتواصل منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، المخصص لفرق دوري الدرجة الأولى، بإقامة مباريات الجولة الثانية، التي تشهد اليوم مباراتين عند الساعة 6:40 مساءً، حيث يلتقي العربي مع الذيد، فيما يواجه الاتفاق فريق العروبة، على أن تستكمل مباريات الجولة غداً بمواجهتي الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، وبالم سيتي مع دبا الحصن، في التوقيت نفسه.

وكانت فرق العربي والذيد والاتفاق والعروبة والفجيرة والجزيرة الحمراء وبالم سيتي قد حجزت مقاعدها في الجولة الثانية، بعد تجاوزها منافسيها في الدور التمهيدي الأول، فيما يبدأ دبا الحصن مشواره في البطولة من هذه المرحلة، بعدما أوقعته القرعة مباشرة في الدور التمهيدي الثاني.

وتُقام منافسات الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ما يضاعف أهمية المواجهات الأربع، ويجعل هامش التعويض غائباً أمام الفرق الساعية إلى مواصلة مشوارها في البطولة.

وقال المدرب السابق لناديي دبا ومسافي، محمد عبيد الخديم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا يتوقع حدوث مفاجآت كبيرة في الجولة الثانية، نظراً إلى الفروق الفنية بين الفرق المتنافسة، مشيراً إلى أن نتائج هذه المرحلة ستقلص عدد الفرق من ثمانية إلى أربعة، وتقرب المتأهلين خطوة إضافية من بلوغ دور الـ16، الذي يشهد مشاركة أندية دوري المحترفين.

وأضاف: «قد تسهم رغبة بعض المدربين في منح اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة، للوقوف على مستوياتهم الفنية، في ظهور نتائج غير متوقعة، خصوصاً أن التغييرات قد تؤثر في درجة الانسجام داخل الفرق، لكننا بالتأكيد سنكون على موعد مع مباريات قوية ومنافسة كبيرة على بطاقات التأهل».