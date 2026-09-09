7 مشاهد لافتة في دوري «الأولى».. العربي «بالعلامة الكاملة» و«الصقور» يتعثر مجدداً

حملت الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي أقيمت مبارياتها أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، العديد من المشاهد الفنية اللافتة، وفي مقدمتها استمرار العربي في حصد العلامة الكاملة والانفراد بصدارة الترتيب، والمفاجآت التي واصل الوافد الجديد فريق «فورت فيرتوس» تقديمها، إلى جانب بقاء دبا والعروبة والذيد من دون خسارة، وبروز عدد من المواهب الشابة.

وفي المقابل، شهدت الجولة نتائج لافتة أخرى، أبرزها تعرّض فريق الإمارات لخسارته الثانية من ثلاث مباريات، رغم كونه من الفِرَق المرشحة للمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين، بينما قدم «غلف يونايتد» مستويات فنية جيدة لكنها لم تنعكس على نتائجه.

ويتصدر العربي جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، يليه الذيد بسبع نقاط، ثم الفجيرة ودبا وفورت فيرتوس ولكل منها ست نقاط، والعروبة بخمس نقاط، والبطائح بأربع نقاط، ويأتي دبا الحصن والإمارات وبالم سيتي وسيتي والحمرية ولكل منها ثلاث نقاط، ثم الاتفاق والجزيرة بنقطة واحدة لكل منهما، بينما يقبع غلف يونايتد في المركز الأخير من دون نقاط.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال مباريات الجولة الثالثة، عدداً من المشاهد الفنية والرقمية اللافتة، التي عكست تبايناً في نتائج الفرق ومستوياتها، وذلك على النحو الآتي:

نتائج «الصقور»

تعرض فريق الإمارات «الصقور» للخسارة الثانية في ثلاث مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، في بداية لا تتناسب مع طموحات الفريق الذي يعد من أبرز المرشحين للمنافسة على الصعود إلى دوري المحترفين، وجاءت البداية لتطرح علامات استفهام حول قدرة الفريق على استعادة توازنه سريعاً، والدخول بقوة في سباق المنافسة.

تخصص المفاجآت

واصل الوافد الجديد «فورت فيرتوس» تقديم مفاجآته القوية في الموسم الحالي، بعدما حقق فوزاً ثميناً على مضيفه دبا الحصن المدجج باللاعبين أصحاب الخبرة والنجوم، بهدف دون مقابل، ليؤكد أن انتصاره في الجولة السابقة على الإمارات (الصقور) لم يكن مجرد مفاجأة عابرة، وإنما مؤشر على قدرة الفريق على مقارعة الفرق المرشحة للمنافسة.

علامة العربي

حافظ العربي، بقيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، على العلامة الكاملة للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما حقق فوزاً مهماً على البطائح بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط وينفرد بصدارة الترتيب. وقدم الفريق خلال الجولة أداء فنياً قوياً وممتعاً، ليؤكد طموح أبناء أم القيوين في المنافسة على المراكز المتقدمة.

السعدي «الأصغر»

شهدت الجولة الثالثة مشاركة لاعب غلف يونايتد، سيف السعدي، البالغ 15 عاماً وثمانية أشهر و17 يوماً، خلال مباراة فريقه أمام الذيد التي انتهت بفوز الأخير 3-2، ليصبح السعدي أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى ودوري المحترفين الإماراتي، في حضور يعكس المساحة التي باتت تحظى بها المواهب الشابة.

بلا خسارة

حافظت فِرَق العربي ودبا والذيد والعروبة على سجلاتها خالية من الخسارة بعد مرور ثلاث جولات، مع تفاوت نتائجها بين الفوز والتعادل. وفي المقابل، تعرض فريقا البطائح ودبا الحصن لخسارتين أمام العربي وفورت فيرتوس على التوالي، بينما نجح فريقا بالم سيتي وسيتي في تسجيل أول انتصار لهما في الموسم الحالي.

أداء بلا نتيجة

ينفرد غلف يونايتد، الذي يقوده المدرب الإسباني أندريس إنييستا، بكونه الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية حتى الآن، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي أمام الذيد بنتيجة 2-3. إلا أن النتائج لا تعكس بصورة كاملة المردود الفني للفريق، الذي لفت الأنظار بأداء جيد وممتع، ما يجعله من الفرق التي تقدم مستوى أفضل مما توحي به حصيلتها النقطية.

تقارب المستويات

أظهرت الجولة الثالثة أن المنافسة في دوري الدرجة الأولى لاتزال مفتوحة على أكثر من اتجاه، في ظل تقارب المستويات وتنوع النتائج، مع بروز فِرَق أثبتت قدرتها على المنافسة مبكراً، مثل العربي، وأخرى تسعى إلى استعادة توازنها، ومنها الفجيرة، ومع استمرار تقارب النتائج، تبدو ملامح المنافسة الحقيقية على الصدارة بحاجة إلى مزيد من الجولات قبل أن تتضح بصورة أكبر.

. شهدت الجولة الثالثة مشاركة لاعب غلف يونايتد، سيف السعدي، بعُمر 15 عاماً و8 أشهر و17 يوماً.

. فريق غلف يونايتد، الذي يقوده المدرب الإسباني إنييستا، الوحيد الذي لم يحقق أي نتيجة إيجابية حتى الآن.