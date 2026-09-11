قمتان في دوري الدرجة الأولى.. العربي يواجه العروبة والذيد يلتقي دبا

تنطلق في الساعة 6:55 من مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، التي تُقام مبارياتها على مدار ثلاثة أيام، حيث يلتقي العربي مع العروبة، والذيد مع دبا، في قمتين كرويتين مرتقبتين، تجمعان فِرَقاً تتنافس بقوة على الصعود إلى دوري المحترفين، فيما يواجه الجزيرة الحمراء فريق سيتي في مباراة لا تقل أهمية، تجمع فريقين طامحين إلى مغادرة المراكز المتأخرة.

وتتواصل مباريات الجولة، غداً، بإقامة مواجهتين، يلتقي فيهما الإمارات (الصقور) مع البطائح في قمة فنية مهمة، يتطلع خلالها كل فريق إلى استعادة نغمة الانتصارات، فيما يواجه الاتفاق فريق غلف يونايتد.

وتختتم منافسات الجولة، بعد غدٍ، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الحمرية مع الفجيرة، فيما يلتقي دبا الحصن مع بالم سيتي.

ويتصدر العربي جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، يليه الذيد برصيد سبع نقاط، ثم الفجيرة ودبا وفورت فيرتوس ولكل منها ست نقاط، والعروبة بخمس نقاط، والبطائح بأربع نقاط. وتأتي فرق دبا الحصن والإمارات وبالم سيتي وسيتي والحمرية برصيد ثلاث نقاط لكل منها، ثم الاتفاق والجزيرة الحمراء بنقطة واحدة لكل فريق، بينما لايزال غلف يونايتد من دون نقاط.

وتبرز مواجهة العربي والعروبة كإحدى أبرز مباريات الجولة، في ظل فرصة العربي لتعزيز صدارته، مقابل تطلع العروبة إلى التقدم نحو المراكز المتقدمة، ما يجعل المباراة مرشحة لمنافسة قوية بين الفريقين.

وتُعد مواجهة الذيد ودبا قمة كروية ثانية في الجولة، كونها تجمع فريقين ينافسان على المراكز المتقدمة، ويقودهما مدربان مميزان، هما المغربي إبراهيم بفود مدرب الذيد، والعراقي غازي فهد الشمري مدرب دبا.

ويبحث غلف يونايتد، بقيادة الأسطورة الإسباني أندرياس إنييستا، عن تحقيق أول نتيجة إيجابية في الموسم، عندما يواجه الاتفاق، الذي يفتقد اثنين من أبرز لاعبيه بسبب الإصابة، وهما الإيطالي ماريو بالوتيلي والبرازيلي كوستا.

وتبرز مواجهة دبا الحصن وبالم سيتي في اليوم الثالث من الجولة، في مباراة يتطلع خلالها الفريقان إلى تحقيق ثاني انتصار لهما في الدوري، والتقدم نحو منطقة وسط الترتيب.