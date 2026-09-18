7 مباريات «درجة أولى» في توقيت واحد

تترقب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم نتائج الجولة الخامسة، التي تنطلق اليوم عند الساعة 18:40، بإقامة سبع مباريات في توقيت واحد، وسط منافسة متقاربة على صدارة الترتيب، وصراع آخر لتحسين المراكز، قبل توجه الفرق لخوض منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

وتشهد الجولة لقاءات العروبة مع الإمارات «الصقور»، والفجيرة مع دبا الحصن، ودبا مع الاتفاق، والبطائح مع الحمرية، وسيتي مع العربي، وغلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء، وبالم سيتي مع فورت فيرتوس، في جولة تجمع فرقاً تتفاوت في رصيدها، لكنها تشترك في هدف حصد النقاط وتحسين مواقعها في جدول الترتيب.

صراع الصدارة

ويتصدر العربي جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يملكه الذيد في المركز الثاني، بفارق الأهداف، فيما يأتي البطائح ثالثاً بسبع نقاط.

وتحتل فرق الفجيرة والعروبة ودبا وفورت فيرتوس والحمرية المراكز التالية، ولكل منها ست نقاط، ما يعكس التقارب الكبير في المراكز المتقدمة، ويجعل نتائج الجولة مؤثرة بشكل مباشر في شكل المنافسة على القمة.

ويحتل سيتي المركز العاشر برصيد أربع نقاط، يليه دبا الحصن وغلف يونايتد والإمارات «الصقور»، ولكل منها ثلاث نقاط، ثم الجزيرة الحمراء بنقطتين، والاتفاق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

4 مواجهات بارزة

وتبرز أربع مواجهات في الجولة، هي العربي مع سيتي، ودبا مع الاتفاق، وبالم سيتي مع فورت فيرتوس، وغلف يونايتد مع الجزيرة الحمراء، بالنظر إلى أهمية نتائجها في رسم ملامح الجولة الخامسة وترتيب الفرق.

وتزداد أهمية الجولة مع غياب الذيد عن خوض المباريات بسبب حصوله على الاستراحة الإجبارية، ما يمنح منافسيه فرصة الاقتراب من الصدارة أو الانفراد بها.

وفي مواجهة بالم سيتي وفورت فيرتوس، يتطلع الفريقان الصاعدان حديثاً إلى تحقيق فوز يمنح أحدهما دفعة قوية وقفزة مهمة في جدول الترتيب، خصوصاً في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

اختبار إنييستا

ويبحث الإسباني أندريس إنييستا عن فوز مهم عندما يواجه الجزيرة الحمراء، في مباراة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى المدرب الإسباني، خصوصاً أن فريقه غلف يونايتد يحتل المركز قبل الأخير، ما يجعل حصد النقاط هدفاً أساسياً في هذه المرحلة.

وفي المقابل، تمثل مواجهة دبا والبطائح اختباراً مهماً للنواخذة، الباحثين عن استعادة التوازن ومصالحة جماهيرهم بعد الخسارة القاسية أمام الذيد، بينما يتطلع الاتفاق وأنصاره إلى تحقيق الانتصار الأول هذا الموسم، بعد الاكتفاء بنقطة واحدة في الجولات الأربع الماضية.

ولا تخلو أي مباراة في الجولة من الأهمية، في ظل سعي جميع الفرق إلى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط في بداية الموسم، بما يساعدها على تحسين مواقعها وتجنب الدخول في حسابات صعبة خلال المراحل المقبلة.