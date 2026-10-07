العين يواجه كلباء لإنهاء سلسلة سلبية من دون انتصار.. والوصل يبحث عن علامة كاملة

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، تتصدرها مواجهة العين وكلباء، فيما يسعى الوصل خلال مواجهة خورفكان إلى الحفاظ على انطلاقته المثالية، من جانبه يستقبل النصر ضيفه حتا، بهدف الاقتراب من الصدارة، ويواجه شباب الأهلي فريق يونايتد، بهدف مواصلة سجله الإيجابي.

العين - كلباء

يسعى العين إلى استعادة توازنه في كأس رابطة المحترفين عندما يستضيف كلباء، في الساعة 5:10 مساء، على استاد هزاع بن زايد في لقاء لا بديل له سوى الفوز.

ويدخل «الزعيم» صاحب الأرض اللقاء وهو في المركز الـ11 من دون رصيد، بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، فيما يحتل كلباء المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.

ويتطلع العين إلى إنهاء سلسلة من أربع مباريات متتالية بلا فوز في البطولة، هي الأطول له منذ عام 2022، حين خاض خمس مباريات متتالية من دون انتصار.

في المقابل، يمتلك كلباء دفعة كبيرة في المواجهات السابقة، بعدما حقق انتصارين على العين في كأس الرابطة، وكلاهما على استاد هزاع بن زايد، في عامَي 2014 و2024.

شباب الأهلي - يونايتد

يستضيف شباب الأهلي فريق يونايتد، في الساعة 5:10 مساء، على استاد راشد، ويخوض صاحب الأرض المباراة في المركز التاسع برصيد نقطتين ومن دون هزيمة، بينما يحتل يونايتد المركز السابع بثلاث نقاط. وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين في مختلف المسابقات، بعدما انتهى لقاؤهما الوحيد السابق في دوري المحترفين بالتعادل (1-1).

ويتمتع شباب الأهلي بسجل إيجابي أمام الفِرَق التي يلتقيها للمرة الأولى في كأس الرابطة، إذ لم يخسر في آخر سبع مباريات من هذا النوع، محققاً أربعة انتصارات، وثلاثة تعادلات.

النصر - حتا

يستضيف استاد آل مكتوم، في الساعة 7:45 مساء، مواجهة النصر وضيفه حتا، التي تجمع صاحب المركز الخامس برصيد أربع نقاط بصاحب المركز الـ10 بنقطة واحدة.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين في كأس الرابطة للمرة الثانية فقط، بعدما انتهت مواجهتهما الأولى بالتعادل السلبي عام 2017.

ويتطلع حتا إلى إنهاء سلسلة من ست مباريات متتالية بلا فوز في البطولة، تعادل في ثلاث منها، وخسر مثلها، كما لم يحقق الفوز في آخر سبع مباريات خارج أرضه في كأس الرابطة، مكتفياً بتعادلين مقابل خمس هزائم.

ويبرز فراس بن العربي بوصفه أحد أهم أسلحة حتا الهجومية، بعدما أسهم في خمسة من أهداف الفريق التسعة في دوري المحترفين وكأس الرابطة هذا الموسم، بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين.

في المقابل، يمر لاعب النصر كيفين أرديلا بفترة مؤثرة في البطولة، بعدما أسهم في خمسة أهداف خلال آخر سبع مباريات له في كأس الرابطة، بتسجيل هدفين وصناعة ثلاثة، مقابل مساهمة واحدة فقط خلال مبارياته الست الأولى في المسابقة.

خورفكان - الوصل

يخوض الوصل اختباراً صعباً للحفاظ على علامته الكاملة عندما يحل ضيفاً على خورفكان في الساعة 7:45 مساء على استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء يجمع متصدر الترتيب بصاحب المركز الـ13.

ويتصدر الوصل الترتيب برصيد ست نقاط من انتصارين، بينما يقبع خورفكان في المركز الـ13 من دون نقاط، ما يضع أصحاب الأرض أمام اختبار شاق ضد فريق استهل البطولة بأفضل صورة ممكنة.

وتمنح المواجهات المباشرة الوصل أفضلية واضحة، إذ التقى الفريقان أربع مرات في كأس الرابطة، فاز الوصل في مباراتين، مقابل انتصار واحد لخورفكان وتعادل واحد.

ويسعى خورفكان إلى وضع حد لسلسلته السلبية على ملعبه، إذ لم يفز في آخر 10 مباريات بيتية له في كأس الرابطة، مكتفياً بأربعة تعادلات، وست هزائم.

ويبرز سيرجيو بيريرا بوصفه أحد مفاتيح الهجوم في الوصل، بعدما أسهم في 11 هدفاً خلال آخر 11 مباراة له في دوري المحترفين وكأس الرابطة، بتسجيل هدفين وصناعة تسعة.