الجولة الخامسة تُبقي القمة بلا حسم.. وتكسر حاجز الـ 17 هدفاً

أبقت الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم سباق الصدارة مفتوحاً، بعدما فشل الجزيرة والعين في فض الشراكة على القمة، إثر تعادل الأول مع النصر والثاني مع الوصل، فيما أهدر شباب الأهلي فرصة تقليص الفارق مع المتصدرين بتعادله أمام مضيفه يونايتد، ليواصل نزيف النقاط ويفقد نقطتين جديدتين.

ولم تتوقف مفاجآت الجولة عند حدود صراع الصدارة، بعدما تحوّلت أفضلية اللعب على الأرض إلى عبء على أصحابها، إذ فشلت ستة أندية في تحقيق الفوز أمام جماهيرها، فيما جاء الإيقاع التهديفي الأقل منذ انطلاق المسابقة، باكتفاء الفرق بتسجيل 17 هدفاً في سبع مباريات، في انعكاس واضح لجولة اتسمت بالتقارب والصعوبة وقلة الفروق.

وكان شباب الأهلي وعجمان والشارقة أبرز الخاسرين من تعثر المتصدرين، بعدما أهدر الثلاثي فرصة تقليص الفارق مع الجزيرة والعين، واكتفى شباب الأهلي بالتعادل أمام يونايتد، فيما خسر عجمان أمام كلباء، وتلقى الشارقة خسارة أمام الوحدة، لتبقى مواقع المنافسة على المراكز المتقدمة دون تغيير كبير.

وفي الطرف الآخر من جدول الترتيب، حملت الجولة أخباراً أكثر إيجابية للظفرة وكلباء، بعدما حقق الفريقان انتصارهما الأول هذا الموسم، بينما حصد بني ياس نقطته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد حسن العبدولي، بالتعادل السلبي مع خورفكان.

خسارة نقاط.. وأرقام

لم يكتفِ الجزيرة بإهدار نقطتين أمام النصر، بل فقد أيضاً فرصة تحقيق أفضل بداية له في دوري المحترفين، بعدما فرّط في تقدمه خلال الشوط الأول، الذي قدم خلاله «فخر أبوظبي» أداءً مثالياً، أنهاه متقدماً بهدف، رغم الفرص العديدة التي لاحت أمامه لتعزيز تقدمه وحسم المباراة مبكراً.

لكن النصر ظهر بصورة مختلفة تماماً بعد الاستراحة، وقدم أحد أفضل أشواطه في الدوري، بعدما نجح في تغيير شكل المباراة والضغط على منافسه، مستفيداً من تراجع الجزيرة، ليسجل هدف التعادل ويهدد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة، بل أهدر فرصاً محققة كانت كفيلة بمنحه الفوز، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليخسر الجزيرة نقطتين ويكتفي بالحفاظ على شراكته في صدارة الترتيب.

ولم يكن العين أفضل حالاً، إذ أهدر بدوره فرصة كانت تبدو مثالية للانفراد بالصدارة، عندما اكتفى بالتعادل 2-2 أمام الوصل، في مباراة قدم فيها «الإمبراطور» واحدة من أفضل عروضه هذا الموسم، ونجح في إرباك حسابات المتصدر.

وأوقف التعادل سلسلة انتصارات العين المتتالية عند 14 مباراة، بعدما تمكن الوصل من قلب تأخره إلى تقدم، وظل متفوقاً على «الزعيم» حتى الدقيقة 82، قبل أن يدرك فالنتينو لازارو التعادل للعين، لينجو الفريق من خسارة كانت ستكلفه كثيراً في سباق الصدارة.

أندية ترفض هدايا المتصدرين

رفضت أندية شباب الأهلي وعجمان والشارقة الاستفادة من تعثر الجزيرة والعين، وأهدرت فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من صراع الصدارة، بعدما خرجت جميعها بنتائج سلبية في الجولة الخامسة.

وكان شباب الأهلي الأقرب إلى استغلال هدية المتصدرين، لكنه اكتفى بتعادل صعب أمام يونايتد، إحدى أبرز مفاجآت الدوري حتى الآن، بعدما وجد نفسه متأخراً بهدف قبل أن يدرك التعادل من ركلة جزاء، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث.

وتحوّلت الأنظار إلى عجمان، الذي دخل الجولة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه أفضل بداية له في دوري المحترفين، مستفيداً من استقبال كلباء الذي كان يبحث عن استعادة توازنه، لكن «البركان» قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، وسقط على أرضه وبين جماهيره 2-3، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، ويفقد فرصة الانفراد بالمركز الثالث.

أما الشارقة، فكانت خسارته أمام الوحدة في استاد آل نهيان أكثر قسوة، بعدما تلقى هدف المباراة الوحيد بالنيران الصديقة، إثر خطأ من مهاجمه لابا كودجو، ليخرج «الملك» خالي الوفاض من مواجهة كان يطمح من خلالها إلى تعزيز موقعه بين فرق المقدمة.

وفي المقابل، أهدر مهاجم الوحدة السوري عمر خريبين فرصة تسجيل هدفه الأول هذا الموسم، بعدما أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بمنحه دفعة جديدة في سباق الهدافين.

الفوز الأول للظفرة وكلباء

ابتسمت الجولة الخامسة للظفرة وكلباء، بعدما نجح الفريقان في تحقيق انتصارهما الأول هذا الموسم، في دفعة مهمة قد تمنحهما مزيداً من الثقة في صراع الابتعاد عن منطقة الخطر، بعدما عانى كل منهما بداية لم تكن على مستوى الطموحات.

واستغل الظفرة النقص العددي في صفوف ضيفه حتا، عقب طرد طحنون الزعابي في نهاية الشوط الأول، ليقلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين، في مباراة كان مهاجمه كريم البركاوي أبرز نجومها، بعدما عاد إلى صفوف الفريق ليترك بصمته سريعاً ويقود فريقه إلى انتصار طال انتظاره.

وفي المقابل، انتفض كلباء بعد سلسلة من النتائج السلبية، ونجح في العودة من ملعب عجمان بالنقاط الثلاث، بعدما فاز 3-2 في مواجهة مثيرة، ليحصد انتصاره الأول ويرفع رصيده إلى أربع نقاط، في خطوة تمنحه دفعة مهمة وتبعده مؤقتاً عن حسابات مؤخرة الترتيب.

أما بني ياس، فاستعاد بصيصاً من الأمل بعدما خرج بنقطة من ملعب خورفكان إثر تعادل الفريقين سلبياً، في أول مباراة من أصل 35 مباراة أقيمت في الدوري هذا الموسم لم تشهد تسجيل أي هدف، ليضع الفريق حداً لسلسلة هزائمه ويحصد أول نقطة له في الموسم.

الأرض تخاصم أصحابها

لم تمنح الأرض أصحابها أفضلية تُذكر في تلك الجولة، بعدما عجزت ستة فرق عن ترجمة اللعب أمام جماهيرها إلى نتائج إيجابية، إذ اكتفى الجزيرة والعين ويونايتد وخورفكان بالتعادل على ملاعبها، بينما خسر عجمان وحتا أمام ضيفيهما، في حين كان الوحدة الاستثناء الوحيد، بعدما حصد النقاط الثلاث على ملعبه.

وعكست نتائج الجولة أيضاً تراجعاً ملحوظاً في المعدل التهديفي، إذ جاءت الأقل غزارة هجومية منذ بداية الموسم، بعدما اكتفى اللاعبون بتسجيل 17 هدفاً في سبع مباريات، مقارنة بالأرقام التي سجلتها الجولات الأربع السابقة.

وبهذه الحصيلة، وصل إجمالي أهداف المسابقة إلى 117 هدفاً خلال 35 مباراة، بمعدل 3.34 أهداف في المباراة الواحدة.