8 أرقام لافتة من كأس المحترفين قبل انطلاق النسخة الـ 18

تنطلق، اليوم، النسخة الـ18 من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، محمّلة بالعديد من الأرقام اللافتة التي ترسم ملامح مواجهات البطولة قبل صافرة البداية، بين سلاسل إيجابية تسعى فرق إلى تمديدها، وأخرى سلبية تتطلع أندية إلى وضع حد لها، فيما تمنح هذه المؤشرات الإحصائية مواجهات النسخة الجديدة مزيداً من الإثارة، وتالياً ثمانية أرقام لافتة من البطولة:

«فرسان دبي» في الصدارة

يتصدر شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس رابطة المحترفين برصيد خمسة ألقاب، آخرها موسم 2020-2021، يليه الوحدة بثلاثة ألقاب، فيما توج كل من العين والجزيرة والنصر باللقب مرتين، مقابل لقب واحد لكل من الشارقة وعجمان، ويحمل الوحدة لقب النسخة الماضية، بعدما حسم النهائي أمام العين بركلات الترجيح.

20 مباراة بلا تعادل

لم يعرف التعادل طريقه إلى آخر 20 مباراة خاضها الوصل على أرضه في كأس رابطة المحترفين، إذ حقق «الإمبراطور» 14 فوزاً مقابل ست خسائر، ليخوض اختباراً جديداً على ملعبه، بحثاً عن مواصلة نتائجه الحاسمة.

أيلتون.. هداف خورفكان

يتصدر البرازيلي أيلتون فيليبي قائمة هدافي خورفكان في كأس رابطة المحترفين برصيد ستة أهداف، ليحمل على عاتقه جزءاً من آمال «النسور» الهجومية في النسخة الجديدة.

كلباء لا يخسر أمام خورفكان

قبل تجدد مواجهتهما اليوم، يحافظ كلباء على سجله خالياً من الهزائم أمام خورفكان في المواجهات الثلاث السابقة بين الفريقين في كأس رابطة المحترفين، بعدما حقق فوزاً وتعادل مرتين، فيما يبحث خورفكان عن كسر هذا التفوق في المواجهة المقبلة.

«البطل» الوحداوي

لم يتعرض الوحدة «حامل اللقب» للخسارة في آخر ثلاث مباريات خاضها على استاد محمد بن زايد في كأس رابطة المحترفين، وفاز «العنابي» على العين 1-0 في نهائي موسم 2023-2024، ثم تغلب على الجزيرة 3-0 في نصف نهائي موسم 2025-2026، قبل أن يتعادل سلباً مع العين في نهائي النسخة الماضية، ويحسم اللقب بركلات الترجيح.

عجمان يبحث عن الانتصار

يبحث عجمان عن فوزه الأول بعد سبع مباريات متتالية في كأس رابطة المحترفين من دون انتصار، اكتفى خلالها بثلاثة تعادلات، وتلقى أربع خسائر، ليأمل «البرتقالي» أن تكون النسخة الـ18 نقطة تحول تعيد إليه نغمة الفوز.

الظفرة.. 11 مباراة بلا تعادل

غاب التعادل عن آخر 11 مباراة للظفرة في كأس رابطة المحترفين، إذ حقق الفريق ثلاثة انتصارات، وتلقى ثماني خسائر، في سلسلة تعكس ندرة النتائج المتوازنة في مبارياته بالمسابقة، ويأمل الظفرة تغيير هذا المسار في النسخة الجديدة.

كورونادو «بصمة مباشرة»

أسهم البرازيلي إيغور كورونادو في آخر أربعة أهداف للشارقة في كأس رابطة المحترفين، بعدما سجل هدفاً وصنع ثلاثة، ليؤكد حضوره المباشر في الحصيلة الهجومية الأخيرة لـ«الملك» بالبطولة.