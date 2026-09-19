الوصل والعين.. قمة مبكرة في افتتاح «كأس الرابطة»

تفتتح، اليوم، منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات، تبحث خلالها الفرق عن بداية قوية تمنحها دفعة معنوية في مشوار المنافسة، فيما تتجه الأنظار إلى قمة الوصل والعين على استاد زعبيل.

ويستقبل حتا ضيفه شباب الأهلي، فيما يلتقي كلباء وخورفكان، ويستضيف عجمان جاره الشارقة، قبل أن يلتقي الوصل والعين في القمة المرتقبة، وتستكمل الجولة غداً، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع النصر ويونايتد، والظفرة وبني ياس، والوحدة والجزيرة.

حتا - شباب الأهلي

يستقبل حتا ضيفه شباب الأهلي في الساعة 17:30 مساءً على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، في مواجهة يتطلع خلالها أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم أمام الظفرة 1-2 في الدوري، وتقديم بداية مختلفة تمنح جماهيرهم سبباً للتفاؤل في مستهل مشوارهم بالمسابقة.

في المقابل، يدخل شباب الأهلي اللقاء مدفوعاً بخبرته الواسعة في البطولة، ورغبته في مواصلة عروضه القوية، بعدما استهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمين على تراكتور الإيراني بهدف دون رد.

كلباء - خورفكان

ويخوض كلباء مواجهة مهمة أمام خورفكان في الساعة 17:30 مساءً على استاد كلباء، حيث يتطلع «النمور» إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق بداية إيجابية تعزز حضوره في المسابقة.

أما خورفكان، فيبحث عن تجاوز نتائجه المتذبذبة والظهور بصورة أكثر تماسكاً، خصوصاً أن مباريات كأس الرابطة تمثل فرصة للفرق لإعادة ترتيب أوراقها وتجربة خياراتها الفنية.

ويبرز البرازيلي أيلتون فيليبي كأحد أبرز الأسلحة الهجومية لخورفكان، بعدما سجل ستة أهداف في تاريخ مشاركاته في البطولة.

الوصل - العين

وتتجه الأنظار في الساعة 20:15 مساءً إلى استاد زعبيل، حيث يستضيف الوصل فريق العين في قمة الجولة، في مواجهة تجمع فريقين يملكان طموحات كبيرة في المسابقة، ويسعى كل منهما إلى افتتاح مشواره بنتيجة تمنحه دفعة معنوية مبكرة.

ويبحث «الإمبراطور» عن استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية تعكس تطلعاته، ومصالحة أنصاره بعد خسارته أمام القادسية الكويتي 1-2 في الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، يدخل العين المواجهة بمعنويات مرتفعة، متطلعاً إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والعودة بنتيجة تعزز جاهزيته، بعدما حقق فوزاً كبيراً على النصر السعودي، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنتيجة 4-صفر في البطولة الآسيوية الثلاثاء الماضي.

عجمان - الشارقة

ويستضيف عجمان جاره الشارقة في الساعة 20:15 مساءً على استاد راشد بن سعيد، في مواجهة يبحث خلالها «البرتقالي» عن بداية تعيد إليه نغمة الانتصارات، بعدما غاب الفوز عنه في آخر سبع مباريات.

ويعوّل عجمان على مهاجمه وليد أزارو، الذي سجل أربعة من آخر سبعة أهداف للفريق في البطولة، أملاً استعادة فاعليته الهجومية، ومنح فريقه دفعة مبكرة نحو المنافسة على بطاقة التأهل.

في المقابل، يتطلع الشارقة إلى مواصلة حضوره التنافسي والذهاب بعيداً في المسابقة، إلى جانب مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام الوحدة بهدف دون رد في الدوري.