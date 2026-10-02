شباب الأهلي يستقبل النصر في الـ «ديربي» الـ 16

تُختتم منافسات الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم اليوم بأربع مواجهات تحمل كل منها عنواناً خاصاً، إذ يطارد عجمان فوزه الثاني توالياً في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2013 عندما يحل ضيفاً على العين، فيما يسعى الوصل إلى فك عقدته التهديفية أمام كلباء في زعبيل، ويجمع «ديربي دبي» بين شباب الأهلي والنصر في المواجهة الـ16 بينهما بالمسابقة، بينما يطمح الجزيرة إلى تحقيق انتصاره الرابع توالياً خارج ملعبه عندما يحل ضيفاً على خورفكان.

ويستقبل العين ضيفه عجمان على استاد هزاع بن زايد في الساعة 5:15 مساءً، في مواجهة يتطلع خلالها «الزعيم» إلى تحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية بعد خسارته أمام الوصل 2-3 في الجولة الافتتاحية، فيما يدخل «البرتقالي» اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على الشارقة بالنتيجة ذاتها.

ويحتضن استاد زعبيل في الساعة 5:15 مساءً مواجهة الوصل وكلباء، التي يسعى خلالها «الإمبراطور» إلى فك عقدته التهديفية أمام «النمور» على أرضه في كأس الرابطة، بعدما عجز عن التسجيل في المواجهات الثلاث السابقة التي جمعتهما في زعبيل ضمن البطولة. بدوره، يخوض كلباء، صاحب النقاط الثلاث، المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب تغلبه على خورفكان 2-1 في الجولة الماضية.

وسيكون استاد راشد في الساعة 7:45 مساءً مسرحاً لـ«ديربي دبي» بين شباب الأهلي والنصر، في المواجهة الـ16 بينهما بكأس الرابطة، وسط تكافؤ تاريخي لافت، إذ حقق كل فريق ستة انتصارات في 15 لقاءً سابقاً، مقابل ثلاثة تعادلات. ويحل الجزيرة ضيفاً على خورفكان في استاد صقر بن محمد القاسمي في الساعة 7:45 مساءً، بحثاً عن انتصاره الرابع توالياً خارج ملعبه في كأس الرابطة، فيما يسعى صاحب الأرض إلى وضع حد لسلسلة من تسع مباريات متتالية بلا فوز على ملعبه في البطولة.