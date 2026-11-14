«ميلوش النصر» في اختبار عاطفي أمام الوصل

تتصدر مواجهة ديربي دبي بين الوصل والنصر، التي تقام عند الساعة 7:30 اليوم على استاد زعبيل، مباريات الجولة الرابعة من كأس المحترفين لكرة القدم، التي تنطلق بلقاء الظفرة مع عجمان عند الساعة 4:50 مساء على استاد حمدان بن زايد، كما تشهد إقامة مباراة حتا مع العين الساعة 7:30 مساء على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم.

ويحمل «ديربي ديرة» طابعاً خاصاً لمدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي يعود لمواجهة فريقه السابق الذي قاده إلى تحقيق الثنائية التاريخية في موسم 2023-2024، في ثاني اختبار له أمام «الإمبراطور» منذ رحيله عنه، بعدما خسر المواجهة الأولى عندما كان مدرباً للشارقة 1-2 في الجولة الخامسة من دوري المحترفين الموسم الماضي.

ويدخل ميلوش المواجهة بطموح قيادة النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر المسابقة، وتقليص الفارق معه، إذ يحتل فريقه المركز الثالث برصيد سبع نقاط، مقابل تسع نقاط للوصل الذي يتصدر بالعلامة الكاملة، ما يجعل المواجهة مهمة في حسابات المنافسة على بطاقات التأهل.

في المقابل، يبحث الوصل عن استعادة نغمة الانتصارات، بعد خسارته أمام الجزيرة في الجولة الثامنة من دوري المحترفين، وهي النتيجة التي أثرت في حظوظه بالمنافسة على اللقب، لكنه يتطلع إلى تجاوز تلك الخسارة، والحفاظ على سجله المثالي في كأس المحترفين، والاقتراب من حسم تأهله رسمياً إلى الدور الثاني.

وسبق للفريقين أن التقيا في تسع مناسبات سابقة في البطولة، فكان التعادل هو كلمة السر في تلك المواجهة بعدما حضر في ست مناسبات، بينما حقق الوصل الانتصار في مناسبتين، ومرة واحدة للنصر.

عجمان ضيفاً على الظفرة

ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في مواجهة يسعى خلالها إلى مواصلة بدايته المثالية في المسابقة، بعدما حقق العلامة الكاملة في المباريات الثلاث التي خاضها بالمسابقة، ليحل في المركز الثاني متساوياً مع الوصل، ليصبح على أعتاب حسم تأهله إلى الدور الثاني.

وسيمنح الفوز الفريق البرتقالي بطاقة العبور رسمياً دون انتظار نتيجة مباراتيه المتبقيتين أمام الجزيرة وشباب الأهلي، وهو ما يشكّل حافزاً إضافياً للاعبيه لمواصلة النتائج الإيجابية، خصوصاً أن الفريق قدم مستويات جيدة منذ انطلاق البطولة.

في المقابل، يبحث الظفرة عن أولى نقاطه في المسابقة، بعدما عانى تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وخسر آخر مباراتين بطريقة دراماتيكية، إذ ودّع كأس رئيس الدولة أمام خورفكان رغم تقدمه بهدفين دون رد، قبل أن تنقلب النتيجة إلى خسارة 2-3.

وتكرر المشهد في الجولة الماضية من دوري المحترفين، عندما تقدم الظفرة بهدف أمام كلباء، لكنه لم يتمكن من المحافظة على تقدمه، ليخسر 1-3.

العين وحتا

يستضيف حتا منافسه العين، في مباراة يبحث خلالها الطرفان عن فوزهما الأول، بعدما اكتفى كل منهما بحصد نقطة واحدة في الجولات الثلاث الماضية.

ويعاني الفريقان غياب الانتصارات، إذ لم يتمكن العين من تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات بالبطولة، بينما وصلت سلسلة حتا دون انتصار إلى سبع مباريات متتالية.

ويأمل العين استعادة حضوره وإنعاش آماله في المنافسة على إحدى البطاقات الثماني المؤهلة إلى الدور ربع النهائي، بعدما تراجع إلى المركز 11 برصيد نقطة واحدة، إثر خسارته أمام الوصل وعجمان، وتعادله مع كلباء 2-2 في الجولة الماضية.

أما حتا، فيتطلع بقيادة مدربه الوطني، وليد عبيد، إلى استغلال المواجهة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح لاعبيه دفعة معنوية، وتساعد الفريق على استعادة الثقة والعودة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

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