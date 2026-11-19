تعود الحياة إلى ملاعب دوري المحترفين لكرة القدم عقب التوقف الدولي، مع انطلاق الجولة التاسعة من المسابقة التي تقام على مدى ثلاثة أيام، حيث تنطلق اليوم بمواجهة الوصل مع ضيفه حتا، بينما يستقبل العين منافسه الظفرة، وتستكمل غداً بحلول الشارقة ضيفاً على كلباء، واستقبال شباب الأهلي ضيفه عجمان، وتختتم بعد غد بثلاث مواجهات، عندما يستقبل بني ياس ضيفه النصر، وخورفكان مع الجزيرة، ويونايتد مع الوحدة.

الوصل - حتا

يختبر فريق الوصل تشكيلته في غياب نجم خط وسطه، الدولي نيكولاس خيمينيز، الأكثر تأثيراً بتسجيله أربعة أهداف وصناعته هدفاً آخر، بداعي الإيقاف، وذلك حينما يستقبل في الساعة 4:45 مساء ضيفه حتا على استاد زعبيل، في لقاء يدخله الفريق بهدف الانتصار فقط للبقاء قريباً من المتصدر.

ويغيب خيمينيز بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في لقاء الجزيرة في الجولة الماضية، كما سيطول غيابه بعد قرار لجنة الانضباط إيقافه مباراتين وتغريمه 60 ألف درهم، وهو ما سيجعل الفريق مطالباً بإيجاد البديل المناسب.

ويحتل «الإمبراطور» المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وسيكون الفوز في لقاء اليوم فرصة للبقاء قريباً من الجزيرة المتصدر برصيد 17 نقطة.

ويمتلك «الأصفر» سجلاً قوياً أمام حتا، بفوزه في ست مباريات وتعادل واحد، كما أنه واحد من ستة فرق لم يخسر الوصل أمامها في تاريخ بطولة الدوري، إلى جانب فرق مثل العروبة والفجيرة والبطائح.

في المقابل، يحتل حتا المركز قبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، وهو مطالب بمضاعفة العمل من أجل الخروج بالنقاط الثلاث التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على الفريق.

وينتظر «الإعصار» رقماً تاريخياً، إذ سجّل 99 هدفاً في دوري المحترفين، وقد يصبح الفريق الـ20 الذي يسجّل 100 هدف أو أكثر في تاريخ المسابقة.

ويخوض الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه الأخير على النصر 2-صفر في كأس رابطة المحترفين.

العين - الظفرة

يبحث فريق العين عن إنهاء سلسلة سلبية من ثلاث مباريات من دون فوز، عندما يستقبل، في الساعة 7:25 مساء، ضيفه الظفرة على استاد هزاع بن زايد في مواجهة واعدة بين الطرفين بغض النظر عن موقعهما في جدول الترتيب.

ويمر «حامل اللقب» بفترة صعبة، إذ لم يفز في آخر ثلاثة لقاءات متتالية في البطولة، بتعادله في مباراتين وخسارة واحدة، علماً بأن آخر مرة لم يفز فيها في أربع مباريات متتالية كانت بين فبراير وأبريل 2025 (تعادل مرة - خسر ثلاثاً)، وهو الموسم الذي أنهاه وقتها في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

وتحاصر الضغوط الفريق، خصوصاً أنه تراجع إلى المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة، ما يجعله مطالباً في مباراة اليوم باستعادة التوازن قبل الصدام الذي سيجمعه بـ«فخر أبوظبي» في الجولة المقبلة.

وأوضح مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن فريقه يستهدف العودة إلى الانتصارات أمام الظفرة، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتقديم أقصى عطاء لحصد النقاط الثلاث.

وقال في المؤتمر الصحافي حول نتائج الفريق في الدوري: «خضنا ثلاث مواجهات صعبة مع الوصل وشباب الأهلي والوحدة، وبالنظر إلى الفرص وما قدمناه، أعتقد أننا استحققنا أكثر، لكن الواقع أننا حصدنا نقطتين فقط، وعلينا تغيير ذلك بالعودة إلى الفوز».

من جانبه، يدخل الظفرة اللقاء في المركز الـ12 برصيد ست نقاط، ويأمل تصحيح مساره في المسابقة على حساب العين. فرغم فارق الإمكانات الكبير بين الطرفين، استطاع الظفرة مفاجأة العين بالفوز في ست مباريات والتعادل في أربع، من إجمالي 28 مباراة حقق فيها العين الفوز في 18 لقاء.

ويفقد الضيوف خدمات النجم كريم البركاوي، بداعي البطاقة الحمراء، في الجولة الماضية، أمام كلباء، لكن غيابه قد يكون فرصة مثالية للفريق لتغيير أسلوبه الهجومي، بدلاً من الاعتماد على وصول الكرة إلى رأس الحربة الأساسي.