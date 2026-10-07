زلاتكو: راضٍ عن مشوار الإمارات في «خليجي 27» رغم خسارة النهائي

أكد مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو داليتش رضاه عن المستوى الذي ظهر عليه "الأبيض" خلال منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 27"، رغم الخسارة أمام المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية، مشيراً إلى أن الفريق قدم بطولة جيدة بصورة عامة، باستثناء أدائه في النهائي.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي: «واجهنا منتخباً سعودياً قوياً جداً، ولم يرتكب الأخطاء، وكان يستحق الفوز بالنهائي. كما أن اللعب أمام هذا العدد الكبير من الجماهير السعودية شكّل ضغطاً كبيراً علينا، وارتكبنا في بداية المباراة أخطاء لا يجب أن تحدث في مثل هذه المواجهات».

وأضاف: «سنتعلم من هذه البطولة، وسنعمل على البناء على الإيجابيات ومعالجة السلبيات، كما سنعمل مع الأندية من أجل تطوير كرة القدم الإماراتية والاستعداد بالشكل الأمثل للاستحقاقات المقبلة».