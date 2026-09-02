طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي يستعد للمشاركة في «خليجي 27»

علمت «الإمارات اليوم» أن طاقم التحكيم الإماراتي المونديالي، بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي، يستعد للمشاركة في كأس الخليج 27 المقررة في السعودية، خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل، إذ يضم الطاقم أيضاً كلاً من الحكم محمد أحمد الحمادي مساعداً أول، إلى جانب حكم تقنية الفيديو، محمد عبيد، إضافة إلى الحكم المساعد الثاني جاسم آل علي.

وتُعدّ هذه المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الطاقم الإماراتي في كأس الخليج، بعدما شارك في النسخة الماضية التي أقيمت في الكويت.

يذكر أنه باستثناء الحكم المساعد جاسم آل علي، فإن طاقم التحكيم الإماراتي، المكوّن من عمر آل علي، والحكم المساعد محمد الحمادي، وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد، كان قد شارك في كأس العالم 2026، وقدّم أداءً تحكيمياً مميزاً، ويستعد لـ«خليجي27» بمعنويات مرتفعة من خلال مشاركته في دوري المحترفين للموسم الرياضي 2026-2027.

ويتوقع أن يشارك أيضاً الطاقم الإماراتي المونديالي في إدارة مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل المغادرة إلى السعودية، في الـ18 من الشهر الجاري، للمشاركة في كأس الخليج المرتقبة.