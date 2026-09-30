زلاتكو: سرعة انسجام لاعبي منتخب الإمارات فاجأتني.. أصبحنا عائلة واحدة

أكد مدرب منتخب الإمارات، الكرواتي زلاتكو داليتش، أن خوض مباراة كل ثلاثة أيام في «خليجي 27» يفرض التعامل مع جاهزية اللاعبين وإتاحة الفرصة للعناصر التي لم تشارك بشكل كافٍ، مبيناً أنه سيجري تغييرات كبيرة في التشكيلة التي ستواجه قطر اليوم.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي: «قدمنا مستويات جيدة وسجلنا أهدافاً كثيرة، وأتمنى أن نواصل بهذه الطريقة. ليس من السهل خوض مباراة كل ثلاثة أيام، فنحن نشعر بالتعب، لكننا نحاول دائماً تقديم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «سنواجه قطر، وهو منتخب قوي وسبقت له المشاركة في كأس العالم، لذلك ستكون مواجهة وتحدياً جيداً لنا. نريد تحقيق الفوز وتقديم مباراة قوية، لكنني سأمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين يستحقون المشاركة، وفي الوقت نفسه، سأعمل على إراحة آخرين».

وتابع: «لدينا 23 لاعباً، والجميع يستحق الحصول على فرصة. أتوقع إجراء تغييرات كبيرة في التشكيلة، وربما تصل إلى تسعة تغييرات، لأنني أثق بجميع اللاعبين وأريد منحهم فرصة لإثبات قدراتهم».

وأوضح: «لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين، فهم يعرفون هدفنا جيداً. نحن فريق متماسك، وكل لاعب سيقدم كل ما لديه، وأشعر بأننا أصبحنا عائلة واحدة خلال فترة قصيرة. هذا الانسجام فاجأني، وكنت أتوقع أن نصل إليه بعد ستة أشهر، لكنه تحقق في وقت أسرع».

وأردف: «إذا أردت الذهاب بعيداً في أي بطولة، فعليك أن تكون قوياً ومنظماً دفاعياً، وأن تحافظ على تركيزك طوال المباراة. لدينا فريق جيد وقادر على مواجهة أي منافس، لكن علينا الاستمرار بالطريقة نفسها، وعدم التراجع عن أسلوبنا».

وقال: «قطر منتخب قوي ونحترمه كثيراً، ونعرف جيداً ماذا تعني هذه المواجهة. سنلعب بأسلوبنا ونحافظ على خطتنا، ولن نغير شيئاً في طريقتنا. سواء واجهنا السعودية أو العراق لاحقاً، سنكون جاهزين لأي منافس».

واختتم: «أريد أن أمنح فريقي الثقة الكاملة وأن نجعل المجموعة أكثر ترابطاً. ما يُظهره اللاعبون في التدريبات والمباريات هو المعيار بالنسبة لي، واللاعبون داخل الملعب هم أصحاب المسؤولية، وعليهم تقديم كل ما لديهم. لدينا فرصة للراحة الآن، لكن علينا مواصلة العمل للوصول إلى نصف النهائي كفريق واحد».