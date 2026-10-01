بن مقرن: لائحة القرعة معروفة لجميع المنتخبات قبل انطلاق «خليجي 27»

أكد رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، خالد بن مقرن، أن آلية القرعة التي حسمت تأهل منتخب عمان إلى نصف نهائي «خليجي 27» كانت معروفة لجميع المنتخبات قبل انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن ما حدث عقب مباراة عُمان والعراق جاء نتيجة تساوي المنتخبين في النقاط وفارق الأهداف واللعب النظيف، ما استدعى مراجعة بيانات المباراتين الأخيرتين لكل منتخب قبل إعلان المتأهل رسمياً.

وقال بن مقرن لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم التعامل بكل شفافية مع الموقف الاستثنائي وغير المسبوق في بطولات كأس الخليج، موضحاً: «بكل صراحة كانت آلية القرعة موجودة ومعروفة، وجميع المنتخبات كانت على علم بها قبل انطلاق البطولة، ولم يتم إبلاغ منتخب عمان في أي لحظة بأنه تأهل رسمياً، وما حدث أن الفريق شعر من تلقاء نفسه بأنه ضمن التأهل واحتفل داخل الملعب، لكن ذلك لم يكن إعلاناً رسمياً من اللجنة».

وأوضح أن الموقف أصبح معقداً بعد نتائج الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوز السعودية على العراق 2-0، وانتصار عُمان على الكويت 3-1، ليتساوى المنتخبان العماني والعراقي في النقاط وفارق الأهداف، كما تساويا في معيار اللعب النظيف، الأمر الذي دفع لجنة المسابقات إلى عقد اجتماع طارئ لمراجعة جميع البيانات المتعلقة بالمنتخبين.

وأضاف: «اللجنة اجتمعت اجتماعاً طارئاً، وفحصنا جميع البيانات، وكنا نعلم أن المنتخبين تعادلان في المعايير، لكن للتأكد بشكل كامل اجتمعنا وراجعنا البيانات الخاصة بالمباريات، وبعد ذلك أحضرنا ممثل منتخب عُمان وممثل منتخب العراق وشرحنا لهما الوضع وآلية القرعة».

وأوضح بن مقرن أن اللجنة حرصت على توضيح الإجراءات للمنتخبين قبل تنفيذ القرعة، خصوصاً أن اللائحة المنظمة للبطولة تتضمن آلية واضحة للتعامل مع حالة التساوي في جميع المعايير. وقال: «شرحنا لهما آلية القرعة وأكدنا لهما أن القرعة هي الفيصل في حال استمرار التساوي، وأبلغناهما بأن المنتخب الذي تختاره القرعة هو المتأهل إلى المرحلة المقبلة، وكانت لديهما معرفة مسبقة بهذه الآلية».

ونفى رئيس لجنة المسابقات ما أثير بشأن إبلاغ منتخب عُمان بتأهله ثم التراجع عن القرار بعد اكتشاف تساويه مع العراق في عدد البطاقات الصفراء، مؤكداً أن الاتحاد لم يصدر أي إعلان رسمي بتأهل المنتخب العماني قبل حسم جميع المعايير.

وقال: «ليس صحيحاً أن منتخب عمان أُبلغ بأنه تأهل ثم تم التراجع عن ذلك، لأن اللجنة لم تبلغ المنتخب بهذا الأمر، واحتفال اللاعبين كان نابعاً من شعورهم بأنهم تأهلوا، لكن القرار الرسمي لم يكن قد صدر».

وشدد بن مقرن على أن مراجعة بيانات جميع مباريات المنتخبين كانت أمراً ضرورياً قبل إعلان المتأهل، موضحاً أن اتحاد كأس الخليج تعامل مع الموقف وفق اللائحة المعتمدة، وأن الفترة القصيرة التي شهدت حالة من الالتباس حول هوية المتأهل لا تعني وجود خطأ في الإجراءات.

وأكد أن اللجنة كان عليها التأكد من بيانات البطاقات الصفراء، ومعيار اللعب النظيف في جميع مباريات المنتخبين قبل الانتقال إلى القرعة، وهو ما تم بالفعل قبل حسم هوية المتأهل إلى نصف النهائي.

خالد بن مقرن:

• تم التعامل بكل شفافية مع الموقف غير المسبوق في بطولات كأس الخليج.

• الفترة القصيرة من الالتباس حول هوية المتأهل لا تعني وجود خطأ في الإجراءات.