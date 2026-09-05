قمة أرسنال وتشلسي تتصدر الدوري الإنجليزي

يكتسب ديربي لندن بين أرسنال حامل اللقب وجاره تشلسي، غداً، على ملعب الإمارات ضمن منافسات المرحلة الثالثة للدوري الانجليزي لكرة القدم، أهمية كبرى، حيث يسعى الفريقان للحفاظ على سجلهما المثالي، بينما يتطلع الجار اللندني الآخر توتنهام بشدة لوقف سلسلة الهزائم.

ويُعدّ أرسنال، وتشلسي بقيادة مدربه الجديد الإسباني شابي ألونسو، من بين أربعة أندية فازت في أول مباراتين لها في الدوري هذا الموسم، إلى جانب مانشستر سيتي وهال سيتي الصاعد حديثاً.

في المقابل، يحتل توتنهام المركز الأخير، وتنتظره مواجهة مضيفه نوتنغهام فوريست، بينما لايزال المدرب الإسباني الجديد لليفربول أندوني إيراولا يبحث عن فوزه الأول.

بدأ أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بالقوة نفسها التي أنهى بها الموسم الماضي، حيث يبدو منيعاً.

كان فوزه الأسبوع الماضي على أستون فيلا 1-0، بعد انتصاره الافتتاحي على كوفنتري 3-0، السادس له بشباك نظيفة في سبع مباريات خاضها في «بريميرليغ».

ويعوّل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا على عودة الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا الذي سجل هدفين، للتألق مجدداً بعد موسم مخيب للآمال، عانى خلاله الإصابات.

من ناحيته، بدأ تشلسي عهد ألونسو بثلاثة انتصارات في جميع المسابقات، وبدا خطراً هجومياً، لكنه هش دفاعياً.

سجل ثلاثي الهجوم، المكون من البرازيلي جواو بيدرو وكول بالمر ومورغان روجرز، خمسة من الأهداف السبعة في انتصاري الفريق في الدوري على فولهام 3-2 وبرايتون 4-3.