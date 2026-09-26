سلطان عادل: خطوة بخطوة.. «الأبيض» سيصل إلى أبعد نقطة

أكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم سلطان عادل، أن «الأبيض» استهل مشواره في كأس الخليج «خليجي 27» بثلاث نقاط مهمة، بعد فوزه على اليمن 4-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، مشدداً على أن المنتخب يتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

وقال سلطان عادل لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفريق حقق بداية جيدة جداً ومهمة بحصده ثلاث نقاط مهمة، وأول مباراة لنا في البطولة، ونأخذ البطولة خطوة بخطوة، والآن نبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام البحرين».

وعن الفوز بأربعة أهداف والمستوى الهجومي الذي قدمه «الأبيض»، قال سلطان عادل: «تسجيل أربعة أهداف يعكس الجودة التي ظهرنا بها، وكانت الأهداف جميلة، وهو أمر يعكس المستوى الذي قدمه المنتخب في المباراة». وتطرق عادل إلى المنافسة بين لاعبي المنتخب على المراكز، مؤكداً أنها تصب في مصلحة الفريق، وقال: «المنافسة موجودة بين جميع اللاعبين على مختلف المراكز، وهذا يعكس قوة المنتخب، خصوصاً من الناحية الهجومية، وينعكس بشكل إيجابي على أدائنا داخل الملعب».

وأضاف: «المنافسة جزء من مخططات المدرب، واللاعب الذي يثبت نفسه ويقدم المستوى المطلوب يحصل على فرصة المشاركة، لذلك كل لاعب يحاول أن يقدم أفضل ما لديه، ويثبت أحقيته في اللعب».

وعن تقييمه للمباراة والفوز على اليمن، شدد عادل على ضرورة عدم الاستهانة بأي منافس خلال البطولة، وقال: «لا توجد مباراة سهلة، وعلينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونأخذ مشوار البطولة خطوة بخطوة».

وأكد أن البداية بالفوز والنقاط الثلاث تمثل محطة مهمة في مشوار «الأبيض»، لكن التركيز يجب أن يبقى منصباً على المواجهات المقبلة، وقال: «هذه أول مباراة لنا في البطولة، وحققنا ثلاث نقاط مهمة، والآن نواصل المشوار خطوة بخطوة، وهدفنا أن نصل إلى أبعد نقطة ممكنة».

. كل لاعب يحاول أن يقدم أفضل ما لديه، ويثبت أحقيته باللعب.